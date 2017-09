LIVE: kwalificaties in Monza na zware regenval hervat, Vandoorne negende na Q2

XC/PL

GP F1 van Italië De kwalificaties voor de Grote Prijs van Italië zijn na een oponthoud van ruim 2,5 uur opnieuw van start gegaan. Stoffel Vandoorne kwam Q1 en Q2 uitstekend door. Onze landgenoot liet in Q1 de tiende tijd noteren, daarna sloot hij Q2 zelfs als negende af. Lewis Hamilton klokte voorlopig de snelste tijd op het doorregende circuit van Monza.

Ondanks de zware regenval gingen de kwalificaties in eerste instantie door, tot Romain Grosjean door het natte wegdek tegen de vangrail knalde. De rode vlag legde de wedstrijd meteen stil. De Franse piloot kwam ongeschonden uit het incident. Een veiligheidswagen inspecteerde nadien de staat van het circuit, waarop zich meerdere waterplassen gevormd hadden. De kwalificaties werden uitgesteld tot 16u40, daarna werd de sessie hervat.



Gridstraffen

Intussen regent het in Italië ook gridstraffen. De Renault-piloten Nico Hülkenberg en Jolyon Palmer worden in de startopstelling van de GP van Italië respectievelijk tien en vijftien plaatsen achteruit gezet. Ook Max Verstappen (Red Bull), die vrijdag al een gridstraf kreeg van vijftien plaatsen, moet nog vijf plaatsen extra naar achteren.



Hülkenberg en Palmer kregen de sanctie omdat ze al voor de vijfde maal dit seizoen van elektrische motor wisselden. Omdat Palmer ook een nieuwe turbolader in gebruik nam, krijgt hij vijf strafplaatsen meer dan zijn Duitse teammaat. Verstappen, die vrijdag een gridstraf van vijftien plaatsen kreeg voor het vernieuwen van belangrijke onderdelen in zijn Red Bull, krijgt een nieuwe sanctie van vijf extra plaatsen. De Nederlander, die dus twintig plekken naar achteren moet, installeerde vanochtend ook nog een nieuwe turbolader.



Ook Fernando Alonso (McLaren, 35 plaatsen), Daniel Ricciardo (Red Bull, 25 plaatsen) en Carlos Sainz (Toro Rosso, 10 plaatsen) moeten naar achteren in de startopstelling.