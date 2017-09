Hamilton pakt recordpole in kletsnat Monza, Vandoorne start morgen als achtste

XC/PL

GP F1 van Italië Stoffel Vandoorne start morgen vanop de achtste positie in de Grote Prijs van Italië. Op een doorregend circuit in Monza kwam de West-Vlaming Q1 (tiende tijd) en Q2 (negende tijd) uitstekend door. In Q3 eindigde Vandoorne als tiende, maar door gridstraffen voor enkele concurrenten schoof hij door naar de achtste positie. Lewis Hamilton pakte de pole, voor de 69ste keer in zijn carrière. Daarmee is de Brit nu alleen recordhouder inzake aantal poleposities. Tot dit weekend moest Hamilton het record delen met de Duitser Michael Schumacher.