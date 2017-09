Onze F1-watcher ziet Stoffel Vandoorne schouders ophalen bij 7de tijd: "Morgen zullen we het misschien begrijpen"

Jo Bossuyt

GP F1 van Italië Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Monza zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Vrijdag 1 september, 8.30u *Vroege vogel Voor deze grand prix reis ik samen met een collega van een concurrerende krant. We hebben ons hotel goed gekozen, deze keer. Ouderwets - het dateert van 1963 - maar gezellig, en de keuken is er eentje stijl 'la mamma'. En vooral: amper 25 minuutjes van ontbijt- naar perszaal. In een land waar 'chaotica' ongetwijfeld een mastervak aan de universiteit is. Top. Over chaos gesproken. Van de parking naar de paddock is het weer een drukte van jewelste. En dat al op vrijdag. Ik kom aan op hetzelfde moment als de Fransman Esteban Ocon van Force India, hij gaat gewillig op iedere selfie en deelt handtekeningen uit. Als ik zelf voorbij de meute ben - neen, geen enkele keer op de selfie gemoeten, uw dienaar - denk ik: maar eens wachten op Stoffel en dan eens wat beeldjes nemen voor mijn dagboek. Neen dus. Een Engelse fotograaf die er al de hele tijd staat om de aankomende coureurs te fotograferen, vraag ik of hij Stoffel al gezien heeft. "Ja hoor", zegt Russel. "Hij heeft iedereen geklopt, want was hier al om iets voor halfacht..." Stoffel Vandoorne, jawel: vroege vogel.

Onze F1-watcher ziet hoe Vandoorne weinig verwachtingen heeft: "Monza is ongetwijfeld het slechtste circuit voor McLaren" © Decoster.

->10u *9 Tijd voor de eerste vrije training. Kijk eens aan. Stoffel draait deftig mee. En tikt uiteindelijk af met de negende tijd. Merkwaardig. Op een circuit als Monza, met al die rechte stukken. Gisteren omschreef Stoffel het hier nog als 'het slechtste circuit van het jaar voor ons'. Toevalstreffer? Men leze voort. © Decoster.

->12u *Ridicuul Het blijft maar strafplaatsen regenen. Alonso, zo wisten we al van gisteren: 35 plaatsen achteruit op de startgrid wegens tal van nieuwe onderdelen. Max Verstappen, wisten we ook al: een tiental of meer plaatsen - wie houdt het in godsnaam nog bij - wegens nieuwe motor. En nu komt daar ook nog eens zijn teamgenoot Ricciardo bij, twintig plaatsen of zo. Maar zie, er is licht in de duisternis. Ross Brawn, de vroegere topstrateeg van Ferrari - hij grossierde samen met ene Michael S. in wereldtitels - die door de nieuwe eigenaars op de plaats van Bernie Ecclestone is gedropt, heeft gesproken. "We moeten dat systeem van de strafplaatsen op de grid wegens mechanische problemen opnieuw bekijken. Zoals het nu is, is het te.... Ingrijpend." Alsof hij wilde zeggen: 'ridicuul'. Het was de juiste term geweest. Belachelijk, hoe sommige coureurs zoals Stoffel in Francorchamps en Alonso hier soms 35 plaatsen achteruit moeten op een startgrid die uit ... 20 auto's bestaat. Er is dus nog hoop. Er bestaat nog enige rede in formule 1...

->12.30u *Fittipaldi Het hoort er bij in Monza. Geen oord waar tijdens de grand prix meer personages uit het formule 1-verleden langskomen. Hoewel, misschien is hij er wel omdat Ferrari dit weekend de zeventigste verjaardag van het merk viert - Kimi en Vettel rijden met een groot cijfer '70' op hun auto. Ik heb het over Daniele Audetto. Benieuwd of hij straks koffie gaat drinken met Niki Lauda. Waarom? Wel, Audetto was teammanager van Ferrari in 1976 - inderdaad, het seizoen waarover de fantastische film 'Rush' gaat. Toen Lauda op 1 augustus 1976 zwaar crashte op de Nürburgring, ging Audetto in het ziekenhuis met de dokters praten. Natuurlijk zeiden die de waarheid: dat de kans op overleven heel klein was. Volgens Lauda, die later het hallucinante verhaal deed, stapte Audetto weer in de auto, reed terug naar het circuit, stapte naar Emerson Fittipaldi (die toen voor Copersucar in de staart van het peloton reed) en zei: "Lauda is dood. Je kunt bij ons een contract voor twee jaar tekenen..." Fittipaldi weigerde. En klikte het verhaal later bij Lauda. De huidige Mercedes-baas: "Ach ja, eigenlijk was dat Audetto niet, hé. Hij deed dat omdat hij moest van de oude Enzo Ferrari. Zo genadeloos was de man..." © Bossuyt.

->15.30u *Hein? De tweede vrije training zit erop. Ik kijk naar het scorebord en kan mijn ogen niet geloven. Zevende tijd voor Stoffel, achtste voor Alonso. Hein? In Monza? Merkwaardig. Ik loop naar de motorhome van McLaren. Of er een verklaring is, vraag ik aan Stoffel. Hij haalt even zijn schouders op, alsof hij wil zeggen: we begrijpen het zelf niet helemaal. "Maar morgen zullen we het misschien wel begrijpen", zegt hij met een fijne glimlach. Bedoelt hij: dan zullen we niet meer in de toptien staan. "Dit is uiteraard een opsteker, een uitstekende prestatie van het team. Maar ergens vermoed ik dat de concurrentie nog wat extra uit de mouw kan toveren door de motor in een andere modus te zetten. We zien wel." © Decoster.

->15.45u *Robert Ik loop terug naar de paddock en zie Robert Kubica. De Pool, die in 2011 zwaar crashte in een rally die hij voor de fun reed en zijn arm net niet geamputeerd zag, is op bezoek. Bij Renault uiteraard, want daar heeft hij onlangs mogen testen, tijdens de vrije sessies in Boedapest. Kubica koestert nog altijd de ambitie om zijn comeback in formule 1 te maken, en bij Renault hebben ze inderdaad met het idee gespeeld. Maar iemand in het team vertrouwde me in Francorchamps al toe dat de kans klein is. Omdat wordt getwijfeld of Kubica wel alle circuits fysiek aankan, met een rechterarm waarmee hij niet echt nog veel macht kan uitoefenen en dat dus moet compenseren met de linkerarm. © Decoster.