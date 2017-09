Verstappen en Ricciardo verliezen plaatsen op de startgrid - Hamilton snelste in vrije training

Bewerkt door: XC

1/09/17 - 12u35 Bron: Belga

© reuters.

GP van Italië De Formule 1 heeft bevestigd dat de Nederlander Max Verstappen en de Australiër Daniel Ricciardo (beiden Red Bull) in de startopstelling van de Grote Prijs van Italië respectievelijk vijftien en twintig plaatsen achteruit worden gezet. Het duo krijgt de straffen voor het vernieuwen van belangrijke onderdelen in hun Red Bull.

Elke motor van een formule 1-bolide bestaat uit zes componenten. Van al deze zes onderdelen mag een coureur er in het hele seizoen vier verbruiken zonder straf. Bij elke vervanging daarna volgt een zogeheten 'gridstraf'. Verstappen is door alle technische tegenslag van dit seizoen - hij viel al zes keer uit - toe aan het vijfde exemplaar van twee onderdelen: de motor en een generator.



Zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo krijgt nog meer nieuwe onderdelen en moet zo zelfs twintig plaatsen naar achteren. Ook de Spanjaarden Carlos Sainz (Toro Rosso) en Fernando Alonso (McLaren) incasseren een gridstraf, waarbij Alonso de kroon spant. Hij krijgt al zijn zevende motor en zijn negende generator; goed voor 35 posities naar achteren. In een veld van twintig auto's betekent dat dus de laatste startpositie.



Vorige week in Spa, tijdens de Grote Prijs van België, kreeg Stoffel Vandoorne (ook McLaren) een gridstraf van liefst 65 plaatsen.



Hamilton beste in vrije oefensessie, Vandoorne negende

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de snelste tijd geklokt tijdens de eerste vrije training voor de GP van Italië op het circuit van Monza. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) zette met 1:23.465 de negende tijd neer. De training verliep onder regenachtige omstandigheden.



Hamilton, tweede in de WK-tussenstand, hield in 1:21.537 zijn Finse ploegmakker Valtteri Bottas (1:21.972) achter zich. De Duitse WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari) werd derde in 1:22.652. Na hem volgde zijn Ferrari-teammaat Kimi Räikkönen en het Red Bull-duo Daniel Ricciardo en Max Verstappen.



Uitslag



Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:21.537 (28 ronden)



(gemiddelde: 255,771 km/u)



Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:21.972 (31)



Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:22.652 (24)



Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:22.689 (28)



Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 1:22.742 (28)



Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 1:22.749 (23)



Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:23.317 (36)



Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:23.400 (34)



Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Honda) 1:23.465 (24)



Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) 1:23.561 (37)



Carlos Sainz Jr (Spa/Toro Rosso-Renault) 1:23.680 (22)



Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:23.973 (22)



Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:23.991 (30)



Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Renault) 1:24.012 (27)



Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1:24.015 (17)



Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:24.079 (22)



Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:24.542 (17)



Jolyon Palmer (GBr/Renault) 1:25.166 (21)



Pascal Wehrlein (Dui/Sauber-Ferrari) 1:25.223 (26)



Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:25.687 (17)