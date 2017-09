Hamilton klokt snelste tijd in eerste vrije training, Vandoorne negende

Bewerkt door: XC

1/09/17 - 12u35 Bron: Belga

© reuters.

GP van Italië De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de snelste tijd geklokt tijdens de eerste vrije training voor de GP van Italië op het circuit van Monza. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) zette met 1:23.465 de negende tijd neer. De training verliep onder regenachtige omstandigheden.

Hamilton, tweede in de WK-tussenstand, hield in 1:21.537 zijn Finse ploegmakker Valtteri Bottas (1:21.972) achter zich. De Duitse WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari) werd derde in 1:22.652. Na hem volgde zijn Ferrari-teammaat Kimi Räikkönen en het Red Bull-duo Daniel Ricciardo en Max Verstappen.



Uitslag



Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:21.537 (28 ronden)



(gemiddelde: 255,771 km/u)



Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:21.972 (31)



Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:22.652 (24)



Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:22.689 (28)



Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 1:22.742 (28)



Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 1:22.749 (23)



Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:23.317 (36)



Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:23.400 (34)



Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Honda) 1:23.465 (24)



Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) 1:23.561 (37)



Carlos Sainz Jr (Spa/Toro Rosso-Renault) 1:23.680 (22)



Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:23.973 (22)



Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:23.991 (30)



Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Renault) 1:24.012 (27)



Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1:24.015 (17)



Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:24.079 (22)



Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:24.542 (17)



Jolyon Palmer (GBr/Renault) 1:25.166 (21)



Pascal Wehrlein (Dui/Sauber-Ferrari) 1:25.223 (26)



Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:25.687 (17)