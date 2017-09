JO BOSSUYT

1/09/17 - 06u00

© getty.

McLaren, het team van Stoffel Vandoorne, wil niet meer voort met Honda. Die beslissing om te scheiden is genomen, nu nog de modaliteiten. McLaren wil ook meteen hertrouwen. Met Renault. Conditio sine qua non om Alonso te houden. Of dat allemaal snel kan gebeuren? Niet in het minst. Er zitten inderdaad nog heel wat heikele kwesties in het dossier. Zoals: wat vinden Red Bull en Toro Rosso? En hoe groot is het eergevoel van Honda?