Onze F1-watcher ziet hoe Vandoorne weinig verwachtingen heeft: "Monza is ongetwijfeld het slechtste circuit voor McLaren"

Jo Bossuyt

31/08/17 - 20u10

© belga.

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Monza zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Donderdag 31 augustus 10u *Millimeterprecies Eindelijk aangekomen in de paddock. Indrukwekkend toch. Zondagavond nog in Francorchamps, vandaag 900 kilometer verderop in Monza. Niet alleen die technische ruimte van de teams, ook de indrukwekkende hospitalities. Zoals die van Red Bull, centraal op de foto. Ik loop langs bij Mercedes, mijn vaste stek om een flesje bruiswater te halen vooraleer ik mijn intrek in de perszaal neem. Ik kijk naar de grond en zie met tape aangeduid waar de linkerhoek van de motorhome van Mercedes moest komen en nu ook staat. Inderdaad: millimeterprecies op de voorziene plek, staat het ding van 15 meter breed. Lees ook Onze F1-watcher ziet hoe Mick Schumacher zijn vader prachtig eert en hoe Stoffel eindeloos weekend beleeft

Hamilton troeft Vettel af in Spa-Francorchamps, "gefrustreerde" Vandoorne veertiende © Bossuyt. © Bossuyt.

->14.30u *F2 Commotie in de paddock. Sportief directeur van de formule 1, Ross Brawn. Bruno Michel, baas van de formule 2. Charlie Whiting, wedstrijddirecteur. En de F1-baas van Pirelli. Allemaal opgetrommeld. Ze moeten zo meteen het doek wegnemen van de F2-machine waarmee volgend jaar in het voorprogramma van formule 1 wordt gereden. Verrassing: er zit een 'halo' op, het omstreden en vooral schreeuwlelijke ding dat vanaf volgend jaar ook in F1 wordt ingevoerd om het hoofd van de coureurs beter te beschermen tegen rondvliegende brokstukken. © Bossuyt. © Bossuyt.

->15u *Dimmen De donderdagse persconferentie. De paddock heeft ernaar uitgekeken. De internationale autosportfederatie heeft immers het uitstekende idee gehad om Sergio Perez en Esteban Ocon samen te programmeren, met Sebastian Vettel tussen hen in. Inderdaad, de kemphanen van Force India die elkaar in Francorchamps vorige zondag net niet dood reden. Natuurlijk is de verwachting dat ze elkaar verbaal in de haren zullen vliegen. You wish. Natuurlijk doen ze dat nu eens net niet. Zo gaat het altijd in formule 1. In het heetst van de strijd, meteen na de race, schelden ze elkaar verrot. Maar dan grijpt de pr-machine van het team in. Moeten ze dimmen. En blijft alleen nog 'corporate talk' over. Ocon, samengevat: "We hebben gepraat en het zal niet meer gebeuren." Perez, in een notendop: "Ik ben deze ochtend naar zijn kamer gegaan om het uit te praten, en we hebben beslist om in het belang van het team te rijden."



Jaja....



Ook later in de namiddag, bij McLaren, zelfde verhaal. Fernando Alonso, vorige zondag nog scherp kritisch voor Honda, is poeslief. "In formule 1 kan het allemaal snel veranderen hoor. Wie weet, misschien vindt Honda iets waarmee die motor het plots wel doet..."



Jaja....

->16.20u *Druk Het persmoment van Max Verstappen. Druk druk. Max was vorige zondag immers 'not amused' na zijn zoveelste opgave met mechanische problemen. Er worden dus scherpe oneliners verwacht. Neen dus. Max heeft het scherp opgeborgen. Maar het wel vervangen door een serieuze snuif cynisme. "Vrijdag en zaterdag zal ik zo hard mogelijk rijden, in trainingen en kwalificaties. Zondag in de race rij ik dan zolang het duurt..." © Bossuyt.