McLaren wil Renault in plaats van Honda: "De anderen steken ons zo voorbij op het rechte stuk"

Jo Bossuyt in Italië

1/09/17 - 06u00

© belga.

McLaren wil niet meer voort met Honda. Die beslissing om te scheiden is genomen, nu nog de modaliteiten. Het team van Stoffel Vandoorne wil ook meteen hertrouwen. Met Renault. Conditio sine qua non om Alonso te houden. Snel geregeld? Allesbehalve.

Ze hadden vroeger al een passionele relatie. De vonk die meteen oversloeg toen ze elkaar in 1988 ontmoetten. Vruchtbaar huwelijk. Ze baarden wereldkampioenen, Ayrton Senna en Alain Prost van 1988 tot en met '91. Maar toen verliet Honda het echtelijk dak, begon het een verhouding met Lotus en later Williams. En duwde McLaren recht in de armen van Mercedes. Ook dat huwelijk hield geen stand. Mercedes wilde eind 2014 het hele huis voor zich alleen, deed een bod op de boedel die McLaren had ingebracht. Toenmalige baas Ron Dennis zat dat niet zitten en Mercedes verliet dan maar het echtelijke dak. Om alleen te gaan wonen. Lees ook Ligt de toekomst van Fernando Alonso bij Williams? "Ik heb inderdaad aanbiedingen" © afp.

McLaren bleef niet lang alleen. Het zocht zijn oude liefde op en overtuigde die om terug te keren. Honda. Ze stapten in 2015 in het bootje, voor de tweede keer. Doodgeboren huwelijk, deze keer. Ze herkenden mekaar niet meer. Erger: ze kozen voor een LAT-relatie. Kwam Honda in de jaren tachtig nog in Engeland wonen -de Japanners bouwden hun motoren daar om altijd dicht bij hun partner te zijn- dan bleven ze deze keer in het land van de Rijzende Zon. Niet bevorderlijk voor de intimiteit. En als het kind dan ook nog eens slecht scoort op school -de McLaren MCL32 is de risee van de paddock... Na drie jaar (waar) samen zijn ze al op elkaar uitgekeken. McLaren-teambaas Eric Boullier, eerder dit seizoen: "De Japanse cultuur past niet echt meer in formule 1. Ze denken anders." Honda luisterde mee. Beloofde beterschap. Zou hulp inroepen. "Van Mercedes", werd gefluisterd. Bleek politiek te gevoelig, en vooral: Toto Wolff en Niki Lauda, bazen van het F1-team, waren tegen. Honda zocht dus heil bij Ilmor, gereputeerd motorenspecialist -bouwde in de jaren negentig de Mercedes-motor waarmee Hakkinen wereldkampioen werd. Er zou tegen Francorchamps een serieuze stap vooruit komen, beloofde Honda. Neen dus. Stoffel Vandoorne: "We mangelen nog altijd hopeloos veel vermogen, de anderen steken ons zo voorbij op het rechte stuk." © belga. © belga.

McLaren zag dat al aankomen in juli. Verloor toen al alle vertrouwen in zijn partner. En besliste op dat moment om te scheiden. Er is immers haast. In september moet begonnen worden met de bouw van de auto voor 2018. Moet dus bekend zijn welke motor erin zal zitten, anders kunnen de ingenieurs niet echt vooruit. Maar ook: Fernando Alonso dreigt ermee op te stappen als hij volgend seizoen weer met een zeepkist moet rijden. En McLaren wil hem toch zo graag houden. Oké, het Britse team heeft best wel vertrouwen in Vandoorne, maar de Belg is straks pas aan zijn tweede seizoen toe. En met een transfermarkt die zo goed als niet beweegt op het niveau van de topteams zou McLaren de Spanjaard moeten vervangen door een jonge snaak. Zonder ervaring, zonder klinkende naam. Ondenkbaar. Omdat het team de ervaring van een topcoureur nodig heeft, en de aantrekkingskracht van een wereldster om snel opnieuw dikke sponsors aan te trekken -het gezinsbudget trekt het niet meer. En Alonso, inderdaad: hij wil niet verder met Honda. "Het is Honda of ik", zou hij al gezegd hebben. In Francorchamps zou hij zelfs motorpanne geveinsd hebben toen hij iets voorbij halfkoers opgaf. "We hebben na grondige analyse niet abnormaals gevonden in zijn motor," liet Honda-baas Yuseke Hasegawa al weten. © belga. © belga.