Onze F1-watcher ziet hoe Mick Schumacher zijn vader prachtig eert en hoe Stoffel eindeloos weekend beleeft

Door: Jo Bossuyt in Francorchamps

27/08/17 - 20u42

Mick Schumacher reed een rondje op Francorchamps. © De Coster.

Dagboek F1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Spa-Franchorchamps zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*8.45u ->Belaagd

Stoffel komt aan in de paddock. Hij wordt meteen al belaagd door televisiestations. Inderdaad, dit is formule 1. © De Coster. © De Coster.

*9u ->X

Vandoorne gaat op bezoek in de loge van de RACB, de Belgische automobielfederatie. Daar zijn er immers ook heel wat gasten die speciaal voor hem gekomen zijn en daar de race zullen volgen, straks. En zie, er is hoog bezoek. Jacky Ickx is er, tot nader order nog altijd de succesvolste Belg in formule 1. Acht grand prix gewonnen, twee keer vice-wereldkampioen. Ickx en Vandoorne kennen elkaar ondertussen al goed en praten bij © De Coster. © De Coster.

*11.10u ->Nuchter

De Formule 2-koers is gedaan. De top drie staat op het podium en wordt geïnterviewd. Tweede is Nick De Vries, en de vragen worden gesteld door ex-coureur Davide Valsecci, die nu voor een televisiestation werkt. De Italiaan, overnethousiast als altijd, gaat weer door het lint. "En kijk eens naar die massa fans, met al die Nederlandse vlaggen in de tribune", schreeuwt hij tegen De Vries. Die zegt: "Ja, maar ze zijn niet voor mij gekomen..." Nuchter, die jonge Nederlander. © De Coster.

*12.30u ->Old timer

De rijdersparade is in Francorchamps tenminste smaakvol. Elders zetten ze de coureurs op een grote truck en rijden ze er het circuit mee rond. Doet me altijd een beetje denken aan veetransport. Smaakloos. Maar hier doen ze het zoals het hoort. Iedere coureur apart in een old timer. © De Coster. © De Coster.

© De Coster. *13.05u ->Mick

Vijfentwintig jaar geleden is het. In 1992 won Michael Schumacher zijn eerste grand prix, de eerste van 91, nog altijd een absoluut record. Het management van de familie Schumacher en Francorchamps wilden dat vieren, en hoe: zoon Mick Schumacher, 19 jaar en actief in het Europese F3-kampioenschap, rijdt een rondje Francorchamps in de Benetton B194 van zijn vader. De aandacht van de media is overweldigend. Leuk.



Michael Schumacher, die sinds zijn ski-ongeval op 29 december 2013 niet meer in het openbaar te zien was en over wiens huidige gezondheidssituatie niets geweten is, won de Belgische grand prix van 1992 in een Benetton B192. Maar die auto is nu eigendom van iemand die te veel geld vroeg om het ding voor een weekend te verhuren. Mick maakt het paraderondje dan maar in de B194 van seizoen 1994. Inderdaad, de auto waarmee papa Michael zijn eerste van zeven wereldtitels veroverde.



Schumacher zou de Belgische grand in totaal zes keer winnen, want was na 1992 ook nog de beste in 1995, '96, '97, 2001 en '02. Leuk, trouwens: de ene kant van Micks helm is in zijn eigen vertrouwde kleuren geschilderd, de andere kant is zoals zijn vader die in de jaren negentig droeg. © De Coster. © De Coster.

*13.40u ->Say cheese

Tien minuten voor de start. Stoffel is al op de stargrid. Ik bewonder hem. Over twintig minuten is het racen geblazen. Hij moet de laatste info nog doornemen met zijn ingenieur. Overleggen om na te gaan of nog iets moet veranderen aan de auto, misschien wel de strategie bijgestuurd moet. En straks moet hij nog met zijn collega's naar het volkslied gaan luisteren. En zie: allerlei hoogwaardigheidsbekleders, naar goeie gewoonte goed vertegenwoordigd op de startgrid van de Belgische grand prix, willen absoluut nog eens op de foto met hem. Ik zie dat Stoffel zijn best doet, maar een echte glimlach raakt niet door zijn diepe concentratie heen. © De Coster. © De Coster. © De Coster.