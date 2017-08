Force India-rijders aan 300 km/u tegen elkaar: "Hij gaat een aardige uitleg moeten klaar hebben"

Door: Joost Custers

27/08/17 - 19u26

Een van de meest beklijvende beelden van het F1-weekend in Spa, is zonder twijfel de aanrijding tussen de beide rijders van Force India F1. Esteban Ocon en Sergio Perez raakten elkaar in de tweede helft van de race aan 300 km/u in de afdaling naar Eau Rouge. Perez reed als gevolg van de aanrijding lek en voor Ocon zat er nog net een 9de plek in. Beide rijders kwamen elkaar eerder tijdens de race al tegen en ook tijdens vorige wedstrijden liep de spanning tussen de beide teamgenoten in de roze bolides hoog op. Opvallend, na de race gaven ze elkaar de schuld van het incident.

"Hij gaat toch een aardige uitleg klaar moeten hebben", reageerde Fransman Ocon furieus. "Ik ben anders een kalme jongen, maar ditmaal kookte ik in de wagen. Dat incident was onaanvaardbaar. Zo een manoeuvre aan 300 km/u is levensgevaarlijk, voor ons beide overigens. Hij gaat het wat kalmer moeten aanpakken of het loopt slecht af voor hem. Vandaag bracht hij onze beide levens in gevaar. Ik ga hem zijn zeven waarheden zeggen, ik ben zeker niet bang van hem. Met zeven jaar ervaring zou hij beter moeten weten."



Perez zag de zaken duidelijk anders: "Het eerste incident was het gevolg van een fout van me bij de start. Maar wat het 'grote' incident betreft, was hij (Ocon nvdr.) gewoon te optimistisch. Er was daar geen plaats voor twee wagens. Bovendien volgt daarna heel de rechte lijn van Combes om mij te passeren... We gaan eens deftig moeten praten." Wordt ongetwijfeld vervolgd...