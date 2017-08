Hamilton troeft Vettel af in Spa-Francorchamps, Vandoorne veertiende

Joost Custers

27/08/17 - 15u30

Lewis Hamilton © ap.

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de GP Formule 1 van België gewonnen. Op het circuit van Spa-Francorchamps haalde hij het van Sebastian Vettel (Ferrari) en Daniel Ricciardo (Red Bull). Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda), die vanaf de laatste plek was vertrokken, werd veertiende. Max Verstappen (Red Bull) moest al in de achtste ronde opgeven na motorproblemen.

Wat een weekend voor de Brit Lewis Hamilton. In zijn AMG Mercedes F1 won hij niet alleen de Belgische GP F1, overigens zijn 200ste wedstrijd uit zijn carrière, hij evenaarde ook het record aantal poleposities van Michaël Schumacher en zette zowel in de race als de kwalificaties de ronderecords scherper. Bovendien verkleint hij zijn achterstand op WK-leider Sebastian Vettel tot 7 punten, met nog 8 wedstrijden te gaan.



Het was Max Verstappen die misschien wel de meest ontgoochelde Nederlander in de Ardennen moet geweest zijn. Al na acht ronden verliet hij de GP F1 van België, voor meer dan 60.000 landgenoten.



Vooraan deed poleman Lewis Hamilton (Mercedes) ondertussen wat hij wilde. Zelfs een safety car, als gevolg van een aanrijding tussen de teamgenoten bij Force India F1, Ocon en Perez, bracht hem niet in gevaar. Al maakte de Brit zich wel enkele malen druk over de safety car die volgens hem te lang op de piste bleef.



Sebastian Vettel (Ferrari) deed wat hij kon, maar bleef op een dikke seconde hangen en achter de top 2 gaapte een kloof. Opvallend, in een minder snelle Red Bull Renault reed Daniel Ricciardo naar zijn zesde podium van het seizoen. Kimi Räikkönen (Ferrari) en Valtteri Bottas (Mercedes) maakten de top 5 volledig.



Stoffel Vandoorne reed een verdienstelijke race, en finishte met een duidelijk trage McLaren-Honda op de 14de stek. Zijn teamgenoot Fernando Alonso gaf halverwege de race gefrustreerd op.



Het was overigens nooit zo druk bij de start van een Belgische GP. Sommige bronnen bij de ordediensten hadden het over 130.000 toeschouwers.