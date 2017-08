Ligt de toekomst van Fernando Alonso bij Williams? "Ik heb inderdaad aanbiedingen"

Joost Custers

27/08/17 - 10u55

Fernando Alonso © getty.

Volgens een welingelichte Duitse bron, is het niet ondenkbaar dat we Fernando Alonso volgend jaar elders in de F1 zien racen dan bij McLaren-Honda. De Spaanse teamgenoot van Stoffel Vandoorne kreeg naar eigen zeggen meerdere aanbiedingen en zou volgende maand over zijn toekomst beslissen.