Onze F1-watcher ziet hoe Vandoorne en Verstappen heel wat extra toeschouwers aantrekken

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Spa-Franchorchamps zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Zaterdag 26 augustus 8.15u ->Bingo Het ontbijt zit achter de kiezen, op naar het circuit. Het is al druk op de weg van het dorp naar het circuit. En zie, de krantenwinkel langs de linkerkant van de weg is er niet meer. Of liever: hij is vervangen door een tijdelijke fanshop van Max Verstappen. Het management van de Nederlandse volksheld heeft immers speciaal voor de Belgische grand prix een nieuw petje ontworpen, helemaal oranje. Hmmm. Even rekenen? Ik laat me vertellen dat een petje 40 euro kost. Volgens uiteenlopende schattingen zijn er 65 000 à 80 000 Verstappen-fans naar Francorchamps gekomen. Als één op vier daarvan een petje koopt, dan is dat op zich al een leuke omzet. Temeer omdat er ook wel heel wat jasjes en andere accessoires verkocht zullen worden. Inderdaad: bingo! Lees ook Ongenaakbare Hamilton pakt pole, ronderecord en evenaart Schumacher op eeuwige lijst

Onze F1-watcher bij mama Vandoorne: "Ik ben dit jaar al twee keer naar een grand prix geweest" © Bossuyt.

*9.45u ->Thierry Hoog bezoek bij McLaren. Thierry Neuville, onze landgenoot die dit seizoen goed op weg is om wereldkampioen rally te worden, komt zijn vriend Stoffel goeiedag zeggen. Neuville en Vandoorne kennen elkaar van het opleidingsprogramma van de Belgische autosportfederatie, maar ook van Monaco, waar ze buren zijn. Ondertussen troomt het circuit vol. Het is indrukwekkend zicht. En even aanpassen: ik herinner me nog hoe Francorchamps amper een paar jaar geleden amper half zoveel toeschouwers aantrok. Max en Stoffel, het maakt inderdaad iets los. 100 000 mensen worden hier morgen verwacht. En aan de stroom van de massa te zien zijn het er ook vandaag al zo veel, denk ik. © Decoster. © Decoster.

*10.35u ->Koffie Ik ga een koffie halen bij Red Bull. Omdat ik wel een koffietje lust, maar vooral omdat je in de paddock weleens dingen ziet die je wijzer maken. Zoals deze keer. In een hoekje van de motorhome van Red Bull is er een vergadering bezig: sportieve baas Helmut Markko, teambaas Christian Horner en ...grote baas Zak Brown van McLaren. Het past naadloos in de geruchten die dit weekend door de paddock gaan. Dat Honda zou overstappen naar Toro Rosso en McLaren dan een andere motor zou kunnen kiezen.

*15.10u ->Slipstream De kwalificaties zitten erop. Stoffel maakt een opgewekte indruk terwijl hij de televisieploegen te woord staat. Hij heeft dan ook een goede beurt gemaakt. Moeiteloos doorgestoten naar de tweede sessie en dan, omdat hij sowieso op de laatste plaats moet starten omdat zijn motor helemaal vernieuwd werd, in dienst van zijn teamgenoot gaan rijden. En dat was mooi om zien, hoe Stoffel en Alonso samenwerkten. Onze landgenoot die de Spanjaard in zijn zog meenam zodat Alonso dankzij het aanzuigeffect, de zogenaamde 'slipstream', snelheid kon winnen. Helaas volstond het niet, want Alonso raakte net niet in sessie drie. "Te weinig vermogen", zal de Spanjaard straks tijdens de persconferentie van McLaren zeggen. © Decoster. © Decoster.

*16.40u ->Arme drommel Tijd voor de persconferentie van McLaren. "Meet the Team", jawel. Voor de sessie begint zie ik hoe teambaas Eric Boullier met Stoffel en Alonso staat te praten en grappen, de rug gekeerd naar Yuseke Hasegawa. Die er eenzaam bij zit. Niet een keer zal Boullier zijn blik naar de baas van Honda wenden. Niet één woord zullen ze wisselen. Arme drommel, denk ik. Hasegawa San, de paria van McLaren-Honda. Het tafereel illustreert zeer goed hoe de relaties liggen bij de team van Vandoorne. En bevestigt het gerucht dat McLaren aanstuurt op een scheiding. Vraagt een journalist aan Alonso: "Je zegt dat je er niet in slaagde om door te stoten naar de derde kwalificatiesessie maar toch best tevreden was, omdat er vooruitgang geboekt is. Zit die vooruitgang in de motor, de motor én het chassis, of alleen het chassis?" Alonso neemt de micro, kijkt recht voor zich uit en zegt bloedserieus maar overtuigd: "Alleen in het chassis." Hasegawa San. Arme drommel. © Bossuyt.

*18u ->Petjes Stoffel gaat zijn supporters groeten. Eerst op de zogenaamde 'fan stage'. Hij schrikt er zelf van: een waanzinnige massa joelt en juicht, vooral als Stoffel petjes in het publiek gooit. Vandaar gaat het naar de speciaal ingerichte 'Stoffel-tribune', opgetrokken bij 'Stavelot', niet het dorp maar de bocht die ernaar genoemd is. Een stukje West-Vlaanderen in Wallonië, vandaag. Stoffel antwoordt er op wat vragen van een televisiejournalist. De sfeer, die zit er goed in, in de tribune. En Stoffel, hij voelt zich duidelijk goed met zoveel steun, neemt selfies met het publiek op de achtergrond voor zijn social media. En of formule 1 opnieuw op de kaart staat in België, denk ik. © McLaren. © McLaren. © McLaren. © McLaren.