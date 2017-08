Ongenaakbare Hamilton pakt pole, ronderecord en evenaart Schumacher op eeuwige lijst

Joost Custers

De kwalificatie van de Grote Prijs van België F1 is uitgedraaid op een indrukwekkend spektakelstuk. De Brit Lewis Hamilton pakte zijn 68ste polepositie uit zijn carrière en evenaart zo het record van Michael Schumacher. Hij verpulverde tevens het kersverse ronderecord van Kimi Räikkönen met anderhalve seconde.

Hamilton was outstanding tijdens de drie sessies en zette uiteindelijk een chrono neer van 1.42.553, bijna anderhalve seconde sneller dan het nieuwe ronderecord dat dateerde van deze ochtend, in 1.43.916, op naam van Räikkönen. Bovendien komt de Britse drievoudige wereldkampioen op gelijke hoogte met Schumacher in de lijst van de poleposities met 68 maal de snelste tijd tijdens de kwalificaties. Ayrton Senna telt er 65.



Achter Hamilton vinden we morgen op de startgrid Sebastian Vettel (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes), Kimi Räikkönen (Ferrari) en Max Verstappen (Red Bull).



Stoffel Vandoorne leverde voortreffelijk werk en hielp zoals gisteren gesteld zijn teamgenoot Alonso. Bovendien ging Vandoorne door naar Q2 om ook daar weer hand en spandiensten voor Alonso te leveren. De Spanjaard strandde echter op goed drie tienden van een plek bij de laatste 10. In Q1 was Vandoorne bovendien sneller dan Alonso.



De pechvogel van de kwalificaties was zonder meer Jolyon Palmer die knap zevende werd in Q2, maar in Q3 de versnellingsbak van zijn Renault F1 stuk zag gaan.

