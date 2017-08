Sebastian Vettel blijft de komende drie jaar bij Ferrari

Door: redactie

26/08/17 - 13u04 Bron: Belga

© ap.

De Duitse WK-leider Sebastian Vettel rijdt ook de komende drie jaar in de Formule 1 voor Ferrari. De Italiaanse renstal bevestigde vandaag na de laatste vrije training voor de Grote Prijs van België in Spa-Francorchamps dat de viervoudig wereldkampioen zijn contract heeft verlengd.

Afgelopen week verlengde Ferrari ook al het contract van Kimi Räikkönen, met één jaar. De 37-jarige Fin vormt al sinds 2015 met Vettel het rijdersduo van de Italiaanse renstal.



De ondertussen 30-jarige Vettel pakte in zijn carrière al 46 GP-zeges en 4 wereldtitels. Dit seizoen reed hij als eerste over de eindmeet in de GP's van Australië, Bahrein, Monaco en Hongarije.