Prost met goede raad voor eenzitterrijders - Vettel komende drie jaar bij Ferrari

Door: Joost Custers

26/08/17 - 13u04

© Georges Decoster.

Onze jonge eenzitterrijders Gilles Magnus (17) en Ugo De Wilde (14) kregen vandaag in de F1-paddock goede raad van niemand minder dan viervoudig wereldkampioen F1, Alain Prost.



Gilles Magnus is de regerende Franse F4 kampioen, staat aan de leiding in de NEC Formula Renault 2.0 en won afgelopen weekend nog de 24 Uur van Zolder. De jonge Antwerpenaar kwam samen met zijn jonge Brusselse collega Ugo De Wilde naar het circuit van Spa. De Wilde is met zijn 14 dit seizoen de jongste eenzitterrijder ter wereld en komt uit in de Franse Formule 4 uit.



De jonge kerels stonden te glunderen in het gezelschap van de wereldkampioen van 1985, 1986, 1989 en 1993. Prost won ook tweemaal de Belgische GP en had wat goede raad voor onze twee jonge racers: "Blijf vooral jezelf en hou je voeten op de grond", zei Prost. "Ga voluit voor je carrière en dat betekent vandaag meer dan alleen snel rijden. Je moet je hoofd gebruiken, luisteren naar de echte goede raad, en vooral de passie vasthouden. Het is niet meer hetzelfde als in mijn tijd, alles is veranderd, niet alleen de autosport. Blijf er ook in geloven en doe vooral wat je graag doet."