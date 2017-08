Nieuw ronderecord voor Räikkönen, veertiende tijd voor Vandoorne

Door: Joost Custers

26/08/17 - 12u28

Stoffel Vandoorne aan het werk in de derde vrije sessie. In de achtergrond ploegmaat Fernando Alonso. © afp.

GP F1 van België De derde en laatste vrije oefensessie voor de GP F1 van België leverde het bewijs van hoe snel deze nieuwe F1-wagens wel zijn. De Fin Kimi Räikkönen zette een tijd van 1:43.916 neer, meer dan een halve seconde sneller dan het vorige ronderecord op naam van Giancarlo Fisichella in 1:44.467 (2009).

Stoffel Vandoorne had het gisteren al gezegd in een interview, de generatie 2017 van de F1-bolides is een stuk sneller dan afgelopen jaar. Kimi Räikkönen leverde het bewijs met zijn Ferrari en mag zich voorlopig de snelste man op de huidige configuratie van het circuit van Francorchamps noemen. Hij legde het rondje af aan 242,5 km/u gemiddeld.



In 2007 werd de omloop gemoderniseerd, met onder meer een nieuwe bocht voor start-finish en enkele meters extra asfalt. Het absolute ronderecord staat nog steeds op naam van Michaël Schumacher die in 2002 een rondje afhaspelde in 1.43.726, maar dat was toen een ander circuit. Bovendien dreigt de Duitser dat record later vandaag tijdens de kwalificaties kwijt te raken.



De laatste vrije sessie verliep zonder incidenten, enkel de Rus Daniil Kvyat zag de Renault-krachtbron van zijn Toro Rosso in rook opgaan. Vooraan was de Finse Ferrari-rijder Kimi Räikkönen dus de snelste, voor zijn teamgenoot en WK-leider Sebastian Vettel. Lewis Hamilton (McLaren) en Max Verstappen (Red Bull) volgden, de Nederlander echter wel al op meer dan een seconde.



Stoffel Vandoorne zette de veertiende tijd neer, op 2,384 seconde van Kimi Räikkönen en op twee tienden van zijn teamgenoot Fernando Alonso, die als tiende aantikte.



De kwalificatie start straks om 14 uur.