Stoffel Vandoorne: "Ik zal vooral Alonso trachten te helpen"

Joost Custers

25/08/17 - 20u05

© photo news.

Formule 1 Stoffel Vandoorne zette vandaag in de vrije trainingen tweemaal een degelijke prestatie neer. De Belg maakt met een straf van 35 plaatsen op de startgrid uiteraard geen kans om beter te doen dan de laatste plek tijdens de kwalificaties morgen.

Jij hebt in de eerste sessie het Halo cockpitbeschermingssysteem gebruikt. Een eerste evaluatie?

"Ik heb er geen hinder ondervonden, niet op het vlak van de zichtbaarheid, noch op het vlak van het besturen van de bolide. Enkel het in en uitstappen, verloopt minder comfortabel, al is het perfect volgens de normen opgelegd door de FIA. We hebben een oefening gedaan en ik was binnen de reglementaire tijd uit de auto. Mooi is het niet, maar het is een stap vooruit op vlak van veiligheid en ik denk dan ook dat het systeem er zal komen. Ik heb wel nog geen idee of het anders zal zijn om bijvoorbeeld de startlichten te zien, of wat de invloed is tijdens de pitstops."



Er zijn hier erg veel fans voor je, is dat bijzonder?

"Ja uiteraard, want het is leuk dat mensen komen om je te steunen. Ik ben ook heel blij dat ik überhaupt een thuisrace heb, heel wat collega's kennen dat privilege niet, en dan zeker op zo'n mooi circuit als Spa. Voor veel van de fans is het de enige kans om me live aan het werk te zien. Ik rij trouwens met een andere helm, waarop alle wagens staan, ook de karting, waar ik in het verleden mee reed. Het ontwerp is van een vriend van me."



In de VS lopen de fans gewoon in de paddock, die hier is afgesloten. Is de kloof met de fans dan niet te groot, in vergelijking met de VS?

"Misschien wel, maar dat is in de F1 historisch gegroeid en misschien verandert dat nu Liberty Media, een Amerikaans bedrijf, aan het roer van de F1 staat. Je voelt al dat de zaken bewegen."



En ken je de Brabançonne al?

"Nog niet, maar ik heb nog de tijd om de tekst te leren, alvorens we gaan winnen."