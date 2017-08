Onze F1-watcher bij mama Vandoorne: "Ik ben dit jaar al twee keer naar een grand prix geweest"

Jo Bossuyt

Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Spa-Franchorchamps zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*10.30u ->Halo De eerste vrije training is volop bezig. Nadat Lewis Hamilton het ding had uitgeprobeerd, verschijnt nu ook Stoffel op het circuit met een halo-systeem, ontworpen om het hoofd van de coureur te beschermen. Ik zit erbij en kijk ernaar: moeten we daar nu echt naar verlangen, F1-bolides met dat schreeuwlelijke ding op?

*12u ->Renault Eens gaan luisteren bij McLaren, na de eerste training. Stoffel heeft de tiende tijd gereden, sneller dan Alonso -pas 13e. Onbelangrijk. Ze rijden met een verschillende afstelling. Straks, in de tweede sessie zal het trouwens omgekeerd zijn. Op weg naar de paddock loop ik langs de motorhome van Renault. In het gedeelte waar alleen mensen van het team binnen kunnen, zie ik drie mannen aan tafel. De discussie lijkt heftig. Jérôme Stoll, baas van Renault Sport, Cyril Abiteboul, teambaas van Renault, en Helmut Markko, sportieve baas van Red Bull en dus ook Toro Rosso. Het bevestigt het wilde gerucht dat McLaren volgend jaar misschien met een motor van Renault zal rijden, en dat Honda zal uitwijken naar Toro Rosso. Onder journalisten worden er zelfs al weddenschappen over afgesloten. Zelf hou ik het er bij dat McLaren volgend jaar gewoon met een Honda-motor rijdt. Hoewel een collega van een Brusselse krant me dan weer komt vertellen dat hij overtuigd is van het tegendeel: hij is McLaren teambaas Eric Boullier gaan interviewen, en die bleek wel heel kritisch voor Honda... Wordt vervolgd.

*15u ->Topchefs Formule 1-teams en hun sponsors, ze doen er alles aan om in het nieuws te komen. Bij Red Bull zijn ze daar straf in. Vandaag hebben ze topchefs Sergio Herman en Jeroen Meus uitgenodigd. Ze mochten het komen volgen. Natuurlijk hebben ze het gewéldig gevonden, lees ik in het persbericht.

*16.45u ->Trots De tweede vrije training zit erop. Stoffel staat de televisiestations te woord, met zijn indrukken over de tweede sessie. Op een paar meter van het gewoel merk ik een dame met een glimlach op haar gezicht, hoewel ze daar alleen staat. Ze probeert wat dichter te komen en heeft haar smartphone klaar, maar raakt niet echt dicht genoeg voor een leuke foto. De mama van Stoffel. Ze komt niet zo vaak want is altijd al doodsbang geweest. "Als de koers begint, dan kruipt ze in het toilet en komt er niet meer uit", zei Stoffel me ooit. "Maar het gaat al veel beter", zegt ze me. "Ik ben dit jaar al twee keer naar een grand prix geweest, dit is mijn derde. Natuurlijk ben ik trots op mijn zoon, hij doet dat heel goed. En formule 1 is de absolute top die hij kon bereiken, hé."