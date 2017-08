Terugkeer Kubica nog niet aan de orde - voorstel 25 GP's op tafel - McLaren looft Vandoorne

Joost Custers

F1-nieuws Het Formule 1-circus is dit weekend neergestreken in Franchorchamps voor de Grote Prijs van België. In aanloop naar de clash van zondag bundelden wij al het Formule 1-nieuws vandaag in dit overzichtsartikel, met dank aan onze specialist ter plaatse Joost Custers.

Formule 1 naar 25 wedstrijden? © Reporters / Wenn. De geruchten in de F1-paddock over 25 races in de toekomst zijn niet geheel uit de lucht gegrepen. Er is al over gesproken om het aantal wedstrijden van 21 naar 25 te verhogen, maar de teams hebben daar enige reserve tegenover.



Christian Horner, Team Principal van Red Bull Racing Formula One: "Het risico is dat we met parallelle teams van medewerkers zouden moeten werken en dat kan ongelofelijk veel geld gaan kosten. Ik weet niet of dat haalbaar is. Bovendien lijkt het me zinvol om eerst aan de kwaliteit van de bestaande evenementen te gaan werken, om vervolgens de kwantiteit te bekijken. Het zou een soort overkill kunnen creëren. Wat betreft de rijders, ben ik er van overtuigd dat het voor hen anderzijds geen probleem mag zijn. Ze worden goed betaald om te doen wat ze graag doen en moeten doorheen het seizoen al bijna niet testen. Voor de rijders zou een kalender met 25 races geen enkel probleem vormen." Lees ook Jeroen Meus kruipt in de Red Bull van Verstappen: "Echt waanzin"

Verstappen kan beter blijven racen

Kubica: terugkeer niet meteen voor morgen © Reporters / Wenn. De 32-jarige Pool Robert Kubica mag op de Hungaroring dan wel een goede test met Renault F1 hebben afgewerkt, een terugkeer naar de F1 lijkt voor de Pool nog niet voor morgen. De beelden van de enorme crash van Kubica in 2007 in Canada gingen de wereld rond, maar daar ontsnapte de toenmalige BMW F1-rijder nog aan het ergste. In februari 2011 verloor hij ei zo na het leven in een rallycrash en meteen was zijn F1-carrière over. Nu heeft hij dus terug van de F1 kunnen proeven, maar racen lijkt nog niet voor meteen.



Cyril Abiteboul (Teamhoofd Renault F1) gaf volgende uitleg: "Alle parameters moeten kloppen alvorens we Robert weer zullen zien racen, hoe graag de fans, wij en hij dat ook zouden willen. Een test is geen race, hij reed alleen, de omstandigheden waren ideaal en we hebben nog geen wedstrijdsimulatie gedaan. Het heeft geen zin hem weer te laten racen als niet alles 100% in orde is." Renault moet nog wel de naam van de tweede rijder voor 2018 aankondigen. Nico Hülkenberg blijft, maar de toekomst van de Brit Jolyon Palmer bij Renault F1 is hoogst onzeker.

Renault-motor voor McLaren? © photo news. Hoewel de betrokken partijen er alles aan doen om de gesprekken te ontkennen of te minimaliseren, zijn er zeker contacten op hoog niveau geweest tussen Renault als motorenleverancier en het F1-team van McLaren. McLaren, het team van Stoffel Vandoorne, racet nu met de Honda-krachtbron, maar die voldoet niet aan de verwachtingen.



Cyril Abiteboul (Teamhoofd Renault F1) haalde aan dat Renault volgens de geldende reglementen geen vier teams van motoren mag voorzien (eigen Renault F1 team, Red Bull en Toro Rosso), maar ondertussen blijkt dat Toro Rosso en Honda elkaar ook al meermaals ontmoet hebben. Toro Rosso out en Mclaren in: het zou dus kunnen. Voor Stoffel Vandoorne zou het een soort terugkeer naar de roots zijn, want onze landgenoot won onder meer de Formula Renault 1.6 en Eurocup Formula Renault 2.0.