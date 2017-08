Räikkönen is de snelste in eerste vrije oefenritten, Vandoorne wordt tiende

Joost Custers

De tweede vrije oefensessie van de GP F1 in Spa-Francorchamps eindigde op een typisch Ardense manier... met een stevige regenbui. Voordien had Lewis Hamilton al een zeer sterke 1.44.753 over de 7 kilometer asfalt neergezet, amper één tiende trager dan het ronderecord voor deze omloop, op naam van Giancarlo Fisichella in 1.44.667 (2009).

Achter Hamilton en zijn Mercedes F1 volgden Kimi Räikkönen (Ferrari +0,2 seconde), Valtteri Bottas (McLaren + 0,4 s), Max Verstappen (Red Bull + 0,4 s) en Sebastian Vettel (Ferrari + 0,4 s).



Max Verstappen mag dan al wel een regenrijder zijn, de Nederlander gaat uit van een droge race op zondag en een plaats naast het podium: "Zondag gaat het niet meer regenen, het blijft dan droog. Ik denk dat wij een goed derde team zullen zijn (achter Mercedes en Ferrari nvdr). Ondanks onze plek nu, verwacht ik dat de verhoudingen morgen tijdens de kwalificaties weer anders gaan zijn. Ik denk dat wij (hij en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo) tijdens de kwalificaties en de race gaan vechten voor de 5de en 6de plaats. Hoe dan ook, ik ben gemotiveerd, zeker met de duizenden Nederlanders die er nu al zijn, dat geeft me een echte boost!"



Achter de top reden Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne respectievelijk naar een 11de en 14de plaats in hun McLaren-Honda. Beide rijders, met verschillende set-ups, zaten op goed een halve seconde van elkaar. Lees ook Verstappen kan beter blijven racen

Kimi Räikkönen (Ferrari) heeft zich vandaag op het circuit van Spa-Francorchamps de snelste getoond in de eerste vrije oefenritten voor de GP van België Formule 1. Stoffel Vandoorne klokte de tiende tijd.



Räikkönen, die dit weekend zijn contract voor volgend seizoen tekende, bleef in 1:45.502 de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) met 0.053 voor. In de WK-tussenstand telt Hamilton voorlopig veertien punten minder dan leider Sebastian Vettel (Ferrari), die de derde tijd klokte. Max Verstappen en Daniel Ricciardo (beiden Red Bull) werden vierde en vijfde.



Vandoorne moet zondag tijdens de Grand Prix zeker vanop de laatste plaats starten na een terugzetting van 35 plaatsen op de startgrid, wegens wijzigingen aan de power unit.



Later vrijdag (om 14u00) zijn er opnieuw vrije oefenritten.