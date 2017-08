HLN.be duikt tot bij de wereldkampioenen de pitbox van Mercedes in

Joost Custers

25/08/17 - 14u32

© Mercedes.

F1 is zonder twijfel het hoogste wat in de autosport haalbaar is. In tegenstelling tot in heel wat andere competities, loop je niet zomaar in en uit een pitbox, maar HLN.be kreeg die kans wel bij de wereldkampioenen van Mercedes en dat in volle actie, tijdens de eerste vrije oefensessie van de GP F1 van België. Een unieke opportuniteit om ons onder te dompelen in de peperdure wereld van de F1.

Tijdens een 24 Uur van Spa of Zolder, kan een reporter zonder moeite een teambox binnenwandelen en een praatje slaan met deze of gene rijder. Niets van dat alles in de F1 echter. Alles is afgeschermd en enkel onder begeleiding van een PR-man mogen we binnen en beginnen we aan ons bezoek.



Rond half tien, 30 minuten voor de start van de eerste vrije oefensessie worden we binnengeloodst. Alles is verborgen achter panelen en de sfeer binnenin kan nog het best vergeleken worden met die van een ultramoderne operatiezaal. Iedere medewerker kent duidelijk zijn taken, er is geen spoor van besmeurde overalls, neen iedereen draagt hetzelfde hemdje of polo, op de grond ligt ook geen druppel olie, en er heerst een soort gespannen rust. Ook is er geen spoor van schroevendraaiers of moersleutels, neen, wat opvalt is het steriele witte licht van een soort bak boven de wagens en het enorm aantal schermen en computers. Sleutelen aan de versnellingsbak? Vergeet het, de reserve versnellingsbak ligt in een afzonderlijke ruimte en kan samen met de achterophanging in zijn geheel in een mum van tijd vervangen worden. De tijd van het gepassioneerd sleutelen is in deze F1 al even over. Lees ook Er is dit weekend veel méér dan enkel Formule 1 in Spa

Onze F1-watcher ziet hoe Stoffel Vandoorne geleefd wordt: "Nu heb ik echt iets nodig om te eten of ik ga door de knieën..."

Zoon herdenkt eerste F1-zege Michael Schumacher met ereronde © Mercedes.

De spanning in de box is voelbaar, maar het is allemaal uiterst gecontroleerd, de handelingen van eenieder zijn minutieus. Op een oppervlakte van pakweg 100m2, werken 60 mensen aan de beide wagens, maar niemand loopt iemand anders voor de voeten.



Er wordt dus niet meer gesleuteld, maar er hangen wel darmen en kabels aan de auto, alsof die kunstmatig in leven wordt gehouden en één medewerker gaat voor de zoveelste maal met een kuisproduct en een doek over de auto van de Britse Mercedes F1-rijder. Hetzelfde gebeurt continu met de vloer van de garage, het lijkt wel een steriele omgeving. © Mercedes.

De rust wordt dan plots doorbroken als een van de mecaniciens in de auto van drievoudig wereldkampioen Hamilton kruipt. De man is groter en steviger dan de Brit en zit duidelijk niet echt comfortabel. Hij start de bijna 1000 pk-sterke hybride 1.6 liter Mercedes-krachtbron en het lawaai is even niet te harden. Hamilton laat nu niet meer lang op zich wachten en komt exact tien minuten voor de start van de sessie de ruimte binnen. Opvallend, hij heeft zijn helm al op als hij de garage binnenkomt, in zijn overall. Hij stapt resoluut naar zijn peperdure bolide, gaat geen handjes meer schudden, maar zet zich uiterst geconcentreerd in de auto en communiceert vanaf dan via de boordradio, echter ook met weinig franjes. De gesprekken tussen de rijders en hun ingenieur zijn net niet in codetaal, al is het wel spannend om mee te luisteren. "Gap behind of 6 seconds you, Magnussen in a lap..." betekent dan zoveel als dat er een rijder achter hem zit in een snelle ronde en dat die mogelijk voorbij kan komen. © Mercedes.

De auto wordt de pitlane in geduwd en spurt weg, richting de piste. De medewerkers van het team nemen allemaal opnieuw hun vaste stek in, alleen de man die alles proper houdt beweegt wat meer. Er is ook geen spoor van eten of drinken in de box, er staat zelfs nergens een flesje of een kopje koffie, neen alles is 'clean', nogmaals, alsof het een operatiezaal betreft. © Mercedes.

Tijdens de sessie heerst er zelfs een soort rust, de ingenieur blijft kort communiceren met de rijders, en dat tot er halverwege de sessie "Box, box" voor zowel Hamilton als Bottas weerklinkt. Beide rijders duiken de pitlane weer in en de beide Mercedes F1 W08-Hybrid, want dat is de officiële naam, worden de box in geduwd. Opvallend ze hebben hun vaste plek, Bottas links, Hamilton rechts. Dat is overigens zelfs in de ateliers van AMG Mercedes F1 in het Engelse Brackley het geval. Pittig detail, de reglementen beperken het aantal medewerkers ter plaatse tot 60 voor wat de wagens betreft, maar in de thuisbasis in Engeland volgen nog eens zeker evenveel mensen de wedstrijd en sommigen van hen kunnen rechtstreeks met de rijders communiceren. © Mercedes.