TEASER: Vandoorne en Boonen over hun passie voor snelheid

Jo Bossuyt

25/08/17 - 18u00

© Screenshot.

video De Formule 1 is weer in het land. Editie 2017 van de Belgische Grand Prix wordt heel bijzonder. Stoffel Vandoorne rijdt zondag op het mythische circuit van Francorchamps namelijk voor het eerst in Formule 1 voor eigen publiek, als eerste Vlaming ooit. In de aanloop naar die grote dag voor de Rumbekenaar brachten we hem samen met een icoon uit de Belgische sportgeschiedenis. Om het te hebben over hun gemeenschappelijke passie voor snelheid.