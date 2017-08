Vandoorne start zondag wellicht als laatste

Jo Bossuyt in Francorchamps

24/08/17 - 11u56

© getty.

Welke auto's worden uitgerust met nieuwe onderdelen, is nog niet officieel bekend. Dat gebeurt later vandaag. Maar de technische controleurs van de Internationale Autosportfederatie zijn normaal gezien al minstens een week voor de grand prix op de hoogte. En blijkbaar is enige informatie achter de schermen al doorgesijpeld. Het doorgaans zeer goed ingelichte magazine 'Auto Motor und Sport' meldt dat Honda een compleet nieuwe motor naar Francorchamps meebrengt voor Stoffel Vandoorne. In het huidige reglement zou dat helaas ook betekenen dat onze landgenoot niet minder dan ...35 plaatsen achteruit moet op de startgrid.



Om maar te zeggen: de kans is groot dat de West-Vlaming in zijn thuisrace op de allerlaatste plaats start of toch in die buurt, mocht nog een andere coureur zo een monstersanctie krijgen. Of hoe de thuisrace van Vandoorne al een klein beetje in mineur begint. Nu alleen nog hopen -als het nieuws officieel wordt bevestigd- dat het sop de kolen waard is, en dat die nieuwe motor ook echt een grote stap vooruit is. Wat dan wel goed nieuws zou zijn voor de rest van het seizoen. Andere bronnen in de paddock weten immers te melden dat het om een compleet herwerkte motor gaat.



Bij McLaren kon niemand het nieuws bevestigen of ontkennen.