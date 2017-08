Officieel: Stoffel Vandoorne start zondag als allerlaatste

Door: redactie

GP F1 van België

Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) staat zondag bij de Grote Prijs Formule 1 van België in Spa-Francorchamps effectief helemaal achteraan op de startgrid. Dat heeft Honda, motorleverancier van McLaren, officieel bekendgemaakt. Vandoorne wordt in de twaalfde WK-manche minimum 35 plaatsen achteruitgezet wegens wijzigingen aan de power unit.



"Jammer genoeg wordt Stoffel bestraft op de startgrid van zijn GP voor eigen publiek, maar het was belangrijk enkele nieuwigheden in te voeren, nu die beschikbaar zijn", legt Yusuke Hasegawa, baas van Honda-F1, uit.



Het is al de vijfde keer dit seizoen dat Vandoorne een bestraffing aan zijn been heeft, na de GP's van Rusland (15 plaatsen, power unit), Spanje (10 plaatsen, power unit), Monaco (3 plaatsen, botsing) en Azerbeidzjan (35 plaatsen, power unit en versnellingsbak). Vandoorne krijgt dus een zware tegenslag te verwerken in zijn eerste GP van België.



Woensdag bevestigde McLaren-Honda dat Vandoorne ook in 2018 de kleuren van het team zal verdedigen in het WK Formule 1.