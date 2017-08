Stoffel Vandoorne over eerste race voor eigen volk én over contractverlenging: "Ik heb zeker de ambitie om wereldkampioen te worden"

Manu Henry

De zomerbreak zit erop. Komend weekend is het legendarische circuit van Spa-Francorchamps het toneel voor de twaalfde WK-manche van het seizoen in de F1. Stoffel Vandoorne, die voor zijn allereerste GP in België staat als F1-piloot, kijkt reikhalzend uit naar zijn debuut voor eigen publiek. In een exclusief interview aan HLN deelt onze 25-jarige landgenoot zijn ambities voor de toekomst én geeft hij duiding rond zijn contractverlenging bij McLaren.

Je rijdt straks in Francorchamps een GP voor eigen volk, hoe speciaal is dat? "Voor mij zal het sowieso een heel speciaal weekend zijn. De eerste keer een thuiswedstrijd rijden in de Formule 1 is altijd een heel speciale ervaring. Het zal echt iets apart worden."



Wat maakt Francorchamps zo speciaal?

"Het is zowat bij elke F1-coureur één van de favoriete circuits, dat mag je aan elke coureur vragen. Voor mij is het ook één van mijn favorieten en ik kijk er altijd naar uit om terug naar Spa te gaan. Wat in Spa ook altijd heel speciaal is, is het weer - dat meestal heel onvoorspelbaar is."

Verwacht je veel supporters en familie uit Roeselare?

"Er zullen heel wat vrienden en familie aanwezig zijn. Meestal volgen ze de GP vanuit mijn fanclub op een groot scherm, maar ik denk dat ze dit weekend allemaal aanwezig zullen zijn. Het zal dus heel leuk zijn om al die bekende gezichten terug te zien."



Ben je ooit zelf als kind naar F1 gaan kijken in Francorchamps?

"Ik ben zelf eigenlijk nooit naar de GP gaan kijken. De eerste keer dat ik geweest ben, was in 2010 met het RACB National Team."



Francorchamps is het mooiste circuit ter wereld, akkoord?

"Ja, zeker en vast. De natuur speelt zijn rol, het is één van de langste circuits én het is een circuit waar ook heel wat hoogteverschillen zijn. Er zijn heel vloeiende, snelle bochten. Voor mij dus zeker één van mijn favorieten."

Hoe blik je terug op je F1-seizoen tot nu toe? Tevreden, of had je toch op iets anders gehoopt?

"Een beetje tussen de twee. De start van het seizoen was zeker niet zoals we zelf wouden. Door de technische problemen hebben we het toch wat moeilijker gehad en hebben we dus niet de verhoopte resultaten kunnen boeken. Sindsdien is het toch in stijgende lijn gegaan en de laatste races zijn positief geweest voor ons. Hopelijk kunnen we die lijn verder trekken en toch nog wat punten scoren."



Gisteren vernamen we het nieuws van jouw contractverlenging. Hoe zie jij de toekomst tegemoet bij McLaren?

"Ik denk dat alle ingrediënten aanwezig zijn om in de toekomst succesvol te zijn en voor goede resultaten te kunnen vechten. Dit seizoen is natuurlijk niet ideaal geweest. Hopelijk zetten we nog een kleine stap vooruit, maar ik denk dat het belangrijker is om volgend jaar een grote stap vooruit te kunnen zetten."



Je bent ook nog altijd mààr 25 jaar. Welke doelen heb jij nog voor ogen?

"Het is nog maar mijn eerste seizoen in de Formule 1 en ik weet nu dat ik een meerjarig contract heb bij McLaren. Ik ben nu echt aan het werken voor de toekomst met het team. Hopelijk wordt er snel progressie geboekt en kunnen we goede resultaten voor de dag leggen."

