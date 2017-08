Vandoorne: "Bevestiging van McLaren is leuk, maar ik had al een meerjarig contract"

DMM

23/08/17 - 18u56 Bron: Belga

© belga.

Stoffel Vandoorne stond vandaag de pers te woord ter gelegenheid van de GP Formule 1 van België en het initiatief van whiskeymerk Johnnie Walker "to Join the Pact to never drink and drive". Vandoorne kwam daarbij ook nog even terug op het nieuws dat hij ook in 2018 de kleuren van McLaren-Honda zal verdedigen. "Het is leuk om de bevestiging van McLaren te krijgen, maar ik heb vorig jaar al een meerjarig contract getekend."

© belga. "Eigenlijk was de zaak dus al in kannen en kruiken", stak Vandoorne van wal. "Maar bevestiging krijgen is altijd mooi. Ik heb nu honderd procent zekerheid ook volgend seizoen in de Formule 1 van start te gaan. Dat geeft me mentale rust voor de rest van het seizoen. Het is niet zo dat het echt in mijn hoofd speelde, maar zoals ik al zei: de bevestiging krijgen is altijd leuk."



Vandoorne (en met hem McLaren-Honda) kende vooralsnog een tegenvallend seizoen. De Honda-motor sputtert al sinds het begin van het jaar, maar Vandoorne verliest er zijn goed humeur niet bij. "Iedereen kent de situatie", aldus de Kortrijkzaan. "Sinds het begin van het seizoen gaat het wel in stijgende lijn. Hopelijk kunnen we dat de komende weken en maanden verder zetten. Of ik volgend seizoen een échte stap voorwaarts kan zetten? Dat zal opnieuw afwachten zijn tot de testritten in Barcelona (eind februari). Tot dan is het koffiedik kijken."



In het persbericht van McLaren eerder op de dag werd Vandoorne door Zak Brown, uitvoerend directeur bij McLaren, als een "toekomstige wereldkampioen" bestempeld. "Wie weet", lachte Vandoorne. "Misschien is het ooit mogelijk. Alle ingrediënten binnen het team zijn aanwezig. Hopelijk kunnen we volgend seizoen al een echte stap vooruit zetten."



Lees ook Vandoorne ook in 2018 bij McLaren-Honda: "Hij is een toekomstig wereldkampioen"

Stoffel Vandoorne tweede tijdens F1-test in Hongarije

Onze F1-watcher ziet opnieuw te late bandenwissel Vandoorne: "Misschien had ik dan die negende plaats kunnen vasthouden"