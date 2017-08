50 Grand Prixs in Spa-Francorchamps: enkele leuke weetjes op een rijtje

XC

Zondag wordt voor de 50ste keer de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps gereden. Hoog tijd dus om eens in het archief te duiken. Zo wordt Stoffel Vandoorne bijvoorbeeld de zeventiende Belg die op het legendarische racecircuit zal koersen. Een overzicht van enkele leuke vaststellingen.

Eerste GP In 1950 werd de eerste Grote Prijs van België georganiseerd. Slechts veertien coureurs stonden toen aan de start in Spa-Francorchamps. Uiteindelijk was het de Argentijn Juan Manuel Fangio die zich tot winnaar kroonde. Onze landgenoot Johnny Claes werd achtste. Hij was ook de enige Belg die van de partij was.

Zestien Belgen, geen winnaar Liefst zestien Belgen scheurden ooit met hun Formule 1-bolide over het asfalt van Spa-Francorchamps. Thierry Boutsen deed dat zelfs tien keer. In 1988 werd de Brusselaar derde, tot het bericht kwam dat hij - net zoals zijn Benetton-ploegmaat Alessandro Nannini - gediskwalificeerd werd door het gebruik van onreglementaire benzine. Het jaar nadien finishte Boutsen als vierde. Uiteindelijk zijn beste resultaat ooit in Spa-Francorchamps, maar toch wisten enkele landgenoten nog beter te presteren. In 1956 legde Paul Frère bestek op een knappe tweede plaats. Ook Olivier Gendebien (in 1960) en Jacky Ickx (in 1968) mochten met een derde plek pronken op het podium.



Nooit een Belgische winnaar dus in de Belgische Grand Prix. Ook niet in 1953 toen er liefst zeven landgenoten - Paul Frère, André Pilette, Johnny Claes, Georges Berger, Arthur Lagat, Jacques Swaters en Charles de Tornaco - meededen aan de kwalificaties. Die laatste twee mochten pas als 21ste en 22ste vertrekken, en verschenen uiteindelijk niet aan de start van de GP. De andere vijf Belgen deden dat wel, maar meer dan de tiende plek van Paul Frère zat er dat jaar niet in. Belgische F1-coureurs in Spa-Francorchamps Naam Aantal deelnames Johnny Claes 5 (1950,1951,1952, 1953 en 1955) André Pilette 5 (1951,1953, 1954, 1956 en 1964) Paul Frère 5 (1952, 1953, 1954, 1955 en 1956) Charles de Tornaco 2 (1952 en 1953) Roger Laurent 1 (1952) Arthur Legat 2 (1952 en 1953) Georges Berger 1 (1953) Jacques Swaters 2 (1953 en 1954) Olivier Gendebien 3 (1958, 1960 en 1961) Lucien Bianchi 6 (1960, 1961, 1962, 1963, 1965 en 1968) Willy Mairesse 5 (1960, 1961, 1962, 1963 en 1965) Jacky Ickx 2 (1968 en 1970) Thierry Boutsen 10 (1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 en 1993) Eric van de Poele 1 (1992) Philippe Adams 1 (1994) Jérôme d Ambrosio 1 (2011) Thierry Boutsen racete tien keer op het circuit van Spa-Francorchamps. © photo news.

Van Rossem en Gachot: geen geslaagd huwelijk Terug naar Boutsen en zijn vierde plek in 1989, een knappe prestatie van onze landgenoot. Dat jaar was er echter ook een 'Belgische' renstal van de partij. Aandeelhouder Jean-Pierre Van Rossem hield zich voornamelijk bezig met het management van Onyx-Moneytron. Dat team bestond uit Stefan Johansson en Bertrand Gachot. Die laatste - geboren in Luxemburg - was in het bezit van een Frans paspoort, maar had op dat moment wel een Belgische licentie. Gachot kon echter nooit overtuigen, integendeel. In de Belgische GP van 1989 haalde hij ook de finish niet. Bij Onyx-Moneytron waren ze het geklungel van Gachot zat. Hij werd dan ook ontslagen. "Had ik het geweten, dan had ik 'Moneytron' en 'Vive le Republique' op de bodemplaat van de bolide van Gachot geplakt. Diens wagen hing meer met de wielen van de grond dan dat hij aan het rijden was", aldus Jean-Pierre Van Rossem. Voor de duidelijkheid: Gachot werd niet meegeteld bij de zestien F1-Belgen die ooit op Spa-Francorchamps reden.



Stoffel Vandoorne wordt dus de 17de Belg die in Spa-Francorchamps zal racen. Zijn voorganger: Jérôme d'Ambrosio. In 2011 moest de Brusselaar vrede nemen met de zeventiende stek. Bertrand Gachot. © rv.

Records In 1992 boekte Michael Schumacher op het parcours van Spa-Francorchamps zijn eerste Grand Prix-overwinning ooit. Tien jaar later mocht de Duitser al voor de zesde keer zegevieren in België. Een record. 'Schumi' stond ook negen keer op het podium, en reed er in totaal 259 ronden op kop. Niemand deed ooit beter. Toch veroverde hij er niet het vaakst de pole. Drie andere F1-legendes slaagden erin om vier keer de snelste tijd neer te zetten tijdens de kwalificaties: Juan Manuel Fangio (de allereerste winnaar), Alain Prost en Ayrton Senna. Die laatste won uiteindelijk vijf keer in Spa-Francorchamps, Kimi Räikkönen trok er viermaal aan het langste eind.



In 2009 legde Sebastian Vettel de 7,004 km (de afstand van het circuit) af in 1:47.263. Goed voor een gemiddelde van 235 km/u. Dat is vijftig kilometer per uur sneller dan tijdens de eerste editie in 1950, toen Nino Farina voor de snelste ronde tekende.