Meer dan 1.000 agenten leiden GP F1 van België in goede banen

Bewerkt door: PL

22/08/17 - 17u26 Bron: Belga

© anp.

Komend weekend staat de Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps op het programma. Zondag worden er 100.000 toeschouwers verwacht. Meer dan 1.000 politieagenten zullen het evenement in goede banen leiden, zo blijkt uit een mededeling van de federale politie.

De politie vraagt het publiek om vroeg genoeg naar het circuit te komen. Er zijn niet alleen controles aan elke toegang tot het circuit, maar ook op het terrein zelf. De controles kunnen zorgen voor langere wachttijden. De parkings zullen al vanaf 6 uur toegankelijk zijn.



De Belgische politiediensten krijgen ook dit jaar weer versterking van buitenlandse collega's om mee te helpen waken over de mobiliteit en veiligheid op en rond het circuit. Er zullen een twintigtal Luxemburgse, Franse, Duitse en Nederlandse agenten aanwezig zijn. Bedoeling is de buitenlandse bezoekers van de Grote Prijs Formule 1 goed te ontvangen en te helpen. Ook Defensie steekt opnieuw een handje toe.



De federale politie zal communiceren via de Twitteraccount @BelPoliceEvent, die specifiek voor grote evenementen is bedoeld. In real time zal er informatie gepubliceerd worden in vier talen.