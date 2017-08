Kimi Räikkönen blijft Ferrari ook volgend seizoen trouw

Bewerkt door: PL

De Fin Kimi Räikkönen heeft zijn contract bij de Italiaanse F1-renstal Ferrari tot eind volgend seizoen verlengd.

De 37-jarige Räikkönen keerde in 2014 terug naar Ferrari, nadat hij van 2007 tot 2009 al in dienst van 'La Scuderia' had gereden. In 2007 was Raïkkönen de tot nu toe laatste piloot die met een Ferrari de wereldtitel kon veroveren.



Räikkönen staat momenteel op de vijfde plaats in de WK-stand met 116 punten. De leidersplaats is met 202 punten in handen van zijn Duitse ploegmaat Sebastian Vettel. Komend weekend wordt op het circuit van Spa-Francorchamps de Grote Prijs van België gereden.