Onze F1-watcher ziet opnieuw te late bandenwissel Vandoorne: "Misschien had ik dan die negende plaats kunnen vasthouden"

Jo Bossuyt in Hongarije

30/07/17 - 21u51

© Bossuyt.

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Hongarije zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Zaterdag 29 juli 9u *Rendorseg Lang op het circuit blijven slenteren. Mijn dagboek van gisteren nog moeten afwerken na het feestje bij McLaren. Als ik de straat van mijn hotel in stap, zie ik dat die afgesloten is door een auto waar 'Rendorseg' op staat. Wie al eens in Budapest is geweest, weet het: de naam van de lokale politie. Jongens die je zelden ziet lachen. De café's vertellen me wat er aan de hand is. Interland in waterpolo, razend populaire sport in Hongarije. Iedereen die zich verdringt om een glimp van het televisiescherm op te vangen. De hele stad leeft mee. Straks misschien iets al te zeer, want het bier vloeit rijkelijk in Boedapest. Veel Rendorseg op pad, dus... Lees ook Vandoorne tevreden: "Onze wedstrijd en vooral de snelheid van de wagen zijn bemoedigend voor de rest van het seizoen"

Vettel de snelste op technische Hungaroring, Vandoorne sprokkelt eerste punt

Onze F1-watcher ziet feestje bij McLaren, maar Vandoorne blijft kalm: "Morgen uit de problemen blijven" © Bossuyt.

->Zondag 30 juli 11.15u *Champagne! De bazen van de formule 1 hebben een nieuwe sponsor. Een 'partner', heet dat. Voortaan komt Champagne van Carbon op het podium. Peperduur spul. Een magnum, het soort flessen die ze op het podium leegspuiten, kost 3000 dollar. Daar hoort een receptietje bij. Met Chase Carey, nieuwe grote baas sinds de exit van Bernie, in de hoofdrol (de man met witte hemd en dikke snor). En wie dat wil mag op de foto met de fles van het huis... © Bossuyt.

->11.45u *Speeltuin Ik ben helemaal klaar voor D-Day. Ze vragen me weleens of de formule 1 nu veranderd is, sinds Bernie Ecclestone opzij is gezet en de Amerikanen van Liberty Media in de plaats gekomen zijn. Ja dus. Op welke manier? Wel, de paddock wordt stilaan een soort ...speeltuin. Nadat twee weken geleden in Silverstone al een computergestuurde robot door de paddock liep, zie ik nu een racebaan, een kickertafel, een minizwembad, een pingpongtafel en een minivoetbaltafel -nooit eerder gezien zo'n ding. Er zijn zelfs jongens met handige benen en hoofd ingehuurd om je uit te dagen -ben ik niet in gelopen. En zowaar duiken ook weer jongedames op die vroeger soms 'pitspoezen' werden genoemd, als ik het me goed herinner: leuk ogende dametjes van wie niemand weet bij wie ze horen en wat ze in de paddock doen. "Gasten", hoor je dan. Van begin jaren negentig geleden dat ze nog eens in de paddock te zien waren...



Kort voor de rijdersparade komen alle coureurs eens langs in wat we ondertussen de 'speeltuin' noemen. Carlos Sainz kan uit de voeten met het pingpongbat, merk ik. Hij overklast de Duitser Pascal Wehrlein. Stoffel houdt zich liever afzijdig voor een gezellige babbel met Esteban Ocon en Lance Stroll. © Bossuyt. © Bossuyt. © Bossuyt. © Bossuyt. © Bossuyt.

->13.25u *Hoedje 2 Vijf voor halftwee. Trouwe lezers van het dagboek weten wat dat betekent: op naar de pitlane, want over vijf minuten mogen de auto's naar de startgrid. Stoffel zit al klaar als ik aankom. Vandaar gaat het naar de grid. Waar de West-Vlaming weer uitstapt en zijn physical trainer hem helpt om een koelend jasje aan te trekken. Zal nodig zijn. Boven de dertig graden, is het. In de auto kan het tegen de 70 graden worden, tijdens de race. Temperatuur van het asfalt: 55 graden. "Je kunt er een eitje op bakken", zegt een man met een hoedje me. Maar ook: "De drank die Stoffel mee heeft in de auto was al na twee opwarmrondjes lauw, zeiden ze me." Vader Patrick Vandoorne is meegekomen naar de startgrid, met het hoofddeksel dat hij gisteren even uitleende aan Fernando Alonso -zie dagboek van gisteren. Patrick gaat nog snel een beeld vastleggen met zijn smartphone, wellicht om de populaire facebookpagina van Stoffels fanclub te voeden. En dan komt David Coulthard langs voor een laatste interviewtje. Ik keer terug naar de perszaal. Klaar voor de race. © Bossuyt. © Bossuyt.