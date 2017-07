Vettel de snelste op technische Hungaroring, Vandoorne sprokkelt eerste punt

MDB

Ferrari heeft hun vlag gepland op Hongaarse bodem. Sebastian Vettel was de snelste op de Hungaroring en bleef zijn ploegmakker Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas voor. Er was ook hoopvol nieuws vanuit het kamp van Stoffel Vandoorne, want onze landgenoot sprokkelde op de tiende plek een eerste punt van het seizoen.

De race begon in mineur voor Daniel Ricciardo. De Australiër werd al in de tweede bocht door zijn teamgenoot Max Verstappen aangetikt en mocht inpakken. Meteen kwam de safety car een aantal ronden de baan op. Verstappen kreeg een tijdstraf van 10 seconden. Na de herstart behield de vanop de pole gestarte Vettel de kop. Vandoorne, als achtste vertrokken, hield op het technische circuit goed stand en bleef in de punten rijden tot de 43e van 70 af te leggen ronden. Toen ging het bij een passage in de pits mis en verloor hij kostbare tijd. Pas als twaalfde kwam Vandoorne weer de baan op. Uiteindelijk slaagde de Kortrijkzaan erin nog twee posities op te schuiven en zo tiende te worden. © ap.