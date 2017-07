Onze F1-watcher ziet feestje bij McLaren, maar Vandoorne blijft kalm: "Morgen uit de problemen blijven"

Door: Jo Bossuyt

29/07/17 - 19u42

© Bossuyt.

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt in Hongarije zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Zaterdag 29 juli, 9.20u *Bernie Hoe snel je vergeten wordt. Geschrapt uit de lijst. Figuurlijk begraven. Bernie Ecclestone werd hier ooit op handen gedragen. Hij slaagde er in 1986 immers in om voor het eerst in de geschiedenis een grand prix te organiseren achter het Ijzeren Gordijn. Eigenlijk toevallig in Boedapest, dat wel. Bernie probeerde al jaren om een race te krijgen in Moskou, maar had ergens in 1985 na het zoveelste bezoek aan de Russische hoofdstad voor de zoveelster keer bot gevangen. In zijn privéjet, op de terugweg naar Engeland, keek hij naar buiten en hoorde van zijn piloot dat ze boven Hongarije vlogen. Bernie meteen tegen zijn medewerkers: "En als we hier eens probeerden...." Een jaar later werd hier de eerste Hongaarse grand prix gereden. De Hongaren waren Bernie zo dankbaar dat ze meteen de weg naar het circuit omdoopten tot 'Bernie Avenue'. Het bord is er dertig jaar blijven staan. Tot dit jaar. Nu is het immers weggenomen. Een symbolische beslissing: de nieuwe eigenaars van formule 1, de Amerikanen van mediagroep Liberty Media, willen zo weinig mogelijk te maken hebben met Charles Bernard Ecclestone. En hun stempel zetten op wat voor formule 1 nieuwe tijden zijn... Lees ook Vettel pakt de pole in Hongarije, Vandoorne start vanaf achtste plaats

Knappe zesde tijd voor Stoffel Vandoorne in laatste oefensessie in Hongarije

Onze F1-watcher in Hongarije ziet hoe Vandoorne klaar is om in de punten te rijden © Bossuyt.

->9.30u *BMW Ik kom aan op het circuit. De parking van de coureurs is net voor de ingang van de paddock. Je kunt dus zien wie er al is, als er een auto op de parkeerplaats staat. Natuurlijk niet de privé-auto van de coureurs. Formule 1-rijders krijgen tijdens de grand prix doorgaans een auto van de lokale importeur van het merk waarvan ze de motor gebruiken. Vettel en Raikkonen komen dus naar het circuit - of liever, worden naar het circuit gevoerd- in een Ferrari, Maserati of Fiat, allemaal merken die in dezelfde groep zitten. Hamilton en Bottas komen uiteraard met een Mercedes. Max Verstappen is er al, zie ik: zijn Aston Martin staat er. Houdt ook steek, die Aston: de Britse constructeur is een sponsor van het team. Stoffel? Jawel hoor, is ook al op het circuit. Zijn auto staat er al. Maar, opvallend: geen Honda zoals eigenlijk hoort. Onze landgenoot heeft hier een BMW 520d ter beschikking, net zoals Alonso. Meer zelfs. Blijkt dat het om twee huurauto's gaat. McLaren en Honda: problemen in het huwelijk? Ik zal er maar niets achter zoeken... © Bossuyt. © Bossuyt.

->10.45u *Driekleur De tribunes zijn al behoorlijk goed gevuld voor de vrije training. Veel Finnen, een traditie hier. Natuurlijk ook veel Nederlanders, want Max Verstappen zorgt in ieder grand prix voor een kleine volksverhuis. Maar zie: ook hier en daar een driekleur. Waaronder eentje wel heel opvallend, gedragen als een poncho. Vurige supporters, helemaal vanuit België naar hier gekomen. Het belooft voor de dag waarop Stoffel een topmachine krijgt en met de grote jongens kan meespelen, denk ik heel even. © Bossuyt. © VANDALE.

->11.25u *Komaan... De vrije training is al 25 minuten ver. Stoffel staat in de garage. Blijkbaar meer werk met de vervanging van het hybride onderdeel dat gisteren stuk ging dan verwacht. "Komaan", denk ik. Dit is immers niet ideaal als voorbereiding op de kwalificaties. Hij moet zo snel mogelijk die piste op. Alsof ze het gehoord hebben bij McLaren: de auto met het nummer 2 verschijnt op het asfalt. Stoffel draait alles bij elkaar nog 18 rondjes en tikt af met de 6e tijd. Sterk. Alonso is 8e maar heeft in het slot van de sessie technische problemen gehad.

->15.30u *Benieuwd De kwalificaties zitten erop. Stoffel is doorgestoten naar de derde en beslissende sessie. Voor de derde keer al dit jaar, na Monaco en Silverstone. In die beslissende fase rijdt hij de negende tijd. Alonso is achtste. Meer viel er hier uit de McLaren niet te puren. Morgen start Stoffel dus als achtste, want de snellere Nico Hulkenberg kreeg gisteren al vijf strafplaatsen op de grid wegens vervanging en van een onderdeel. Daardoor belanden Alonso en Vandoorne naast elkaar op de vierde rij. Ik ben nu al benieuwd hoe McLaren het morgen strategisch zal aanpakken... © Bossuyt.

->16.40u *Zootje Tijd voor 'Meet the team'. Trouwe lezers van mijn dagboek weten wat dat inhoudt. Maar zie, het is weer een zootje. Stoffel daagt op met Honda-baas Hasegawa. Maar geen spoor van Alonso en vooral niet van teambaas Eric Boullier. "Laten we dan maar beginnen met Stoffel en meneer Hasegawa", zegt de persman van McLaren. Die ook nog eens in de micro moet schreeuwen omdat op de achtergrond nog de motoren van de GP2-race brullen. Met dik tien minuten vertraging dagen Alonso en Boullier op. Neen, met de vroegere baas, Ron Dennis, had dit niet gekund.

->17u *Waar is da feesje? De persconferentie van McLaren zit erop. Of iedereen nu naar beneden wil om een glas te drinken, zegt de persman van McLaren. Er is immers iets voorbereid voor de verjaardag van Fernando Alonso, hij wordt 36 vandaag. "Rijtechnisch is dat geen probleem", zegt de Spanjaard. "Je wordt alleen maar beter omdat je meer ervaring hebt met alles. Maar fysiek is het een ander verhaal. Nu ga ik de woensdag voor de race niet meer voetballen. Want daar hou ik tegenwoordig altijd wel wat stramheid aan over..." © Bossuyt.

En dan de party. De assistent van Alonso, die voor zijn energiedrankjes zorgt en overal zijn helm meedraagt, onder andere, heeft zich in Spaanse kleuren verkleed. De cateringmeisjes van McLaren ook. Linda Morselli, Alonso's huidige vriendinnetje -ik ben de tel kwijt de hoeveelste- staat klaar om het te vereeuwigen. Gigantische taart, natuurlijk. De motorhome die haastig versierd is met blauwe -hein?- slingers en balonnetjes. En een speech, eerst van teambaas Boullier en dan van Alonso zelf. Leuk. "Als Honda me nu nog een mooi geschenkje geeft, dan kan ik mijn volgende verjaardag misschien ook hier in deze motorhome vieren", lacht de Spanjaard. Waarna de collega's toestromen en Alonso gelukwensen. Ik volg het allemaal vanop de achtergrond, naast vader Patrick Vandoorne, die er dit weekend bij is. Patrick heeft zijn hoedje op tafel heeft gelegd. "Je kunt je nu op ebay verkopen", zeg ik hem. Hij lacht. Het ding is sinds zopas immers niet langer zomaar 'een' hoedje. Patrick heeft het daarnet uitgeleend aan ...Fernando Alonso, voor diens entree in de feestruimte. © Bossuy.