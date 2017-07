Onze F1-watcher over Vandoorne: "Op koers naar race voor de punten"

Door: Jo Bossuyt

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt in Hongarije zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Donderdag 27 juli 9.50u *Lift De vlucht van Brussels Airlines naar Boedapest komt los van de tarmac. Opvallend veel Nederlanders aan boord, fans van Max. Maar ook mijn mijn collega's van de francofone televisie RTBF zijn mee. Top. Ze zijn met z'n vieren, misschien kan ik als vijfde passagier een lift krijgen naar het circuit, straks in Boedapest. Tenminste toch als alle koffers in de auto raken. Dat lukt. Nipt. Het luxeleventje van de formule 1-journalist: de hoedenplank tegen de benen om zoveel mogelijk in de koffer te krijgen en de rest van de bagage op de schoot. Gelukkig duurt de rit van luchthaven naar circuit maar een halfuurtje.

->14u *Heillo De Internationale Autosportfederatie FIA organiseert een ongeplande persconferentie. Om uitleg te geven bij de beslissing om vanaf volgend seizoen de auto's verplicht te laten uitrusten met een 'halo', uit te spreken als 'heillo'. Een constructie bestaande uit drie stangen, gemonteerd op de voorkant van de cockpit, om coureurs te beschermen tegen rondvliegende brokstukken. Het nieuws heeft immers heel wat heisa veroorzaakt. De paddock is verdeeld, maar niet in het midden: veel meer tegen- dan voorstanders. De tegenstanders maken zich zorgen om het uitzicht van de auto's, vrezen dat de koninginnenklasse minder aantrekkelijk zal worden. Dat na de blunder van het doffe motorgeluid (sinds 2014, toen de nieuwe generatie motoren werd ingevoerd) opnieuw een domme beslissing wordt genomen. Niki Lauda, een van de bazen bij Mercedes, verwoordt het naadloos: "Die halo gaat in tegen het DNA van de formule 1. De auto's zullen schreeuwlelijk zijn." © Bossuyt.

->15.30u *Shit De grote persconferentie, traditie op donderdag, kun je volgen op de schermen in de perszaal. Maar voor het tweede deel ga ik naar het zaaltje zelf. Stoffel is immers een van de geselecteerde coureurs, naast Verstappen, Perez en Magnussen. Natuurlijk zijn er vragen over de zogenaamde 'halo'. "Zou dat ding liever niet op mijn auto zien", zegt Max Verstappen. Stoffel is neutraler, zegt dat het esthetisch geen verbetering is maar wel voor meer veiligheid zorgt. Perez is pro: "Goed voor onze veiligheid. Als we de halo de voorbije vijf jaar op de auto hadden gezet, dan was er al minstens één leven gespaard gebleven." De Mexicaan verwijst natuurlijk naar de Fransman Jules Bianchi, die in Suzuka 2014 zwaar aan het hoofd gewond raakte toen hij tegen een kraanwagen reed, nooit meer uit een diepe coma raakte en het volgende jaar overleed. Maar daar wordt Kevin Magnussen niet week van. En de Deen houdt geen blad voor de mond: "Je mag met al die toestanden rond veiligheid niet te ver gaan, anders verliest de formule 1 haar charme. Een vleugje gevaar hort erbij." En dan, ook: "Die halo is lelijk. En als een auto er kut uitziet (hij gebruikt het Engelse woord 'shit'), dan is hij ook kut." Waarop de moderator van de Internationale Autosportfederatie het welletjes vindt: "Dat was dan de laatste vraag, dames en heren." En Magnussen, hij krijgt een vriendelijke uitbrander. Coureurs mogen immers geen vierletterwoorden gebruiken, zo staat in het reglement van de FIA. © Bossuy.

->17u *Monaco Tijd voor het Belgische persmoment van Stoffel. Hij is goed geluimd. De topprestatie in Silverstone, twee weken geleden, heeft deugd gedaan. Letterlijk wil hij dat niet zeggen, maar je ziet het. "Opluchting? Ach. Het doet goed, maar ik heb er nooit aan getwijfeld dat ik het kon. Het is gewoon zo dat de puzzelstukjes op hun plaats beginnen te vallen. De ingenieurs stellen de auto nu af zoals ik het wil; en ze hebben in Silverstone ook gemerkt dat dat resultaat oplevert." En hier in Boedapest zit er misschien nog iets meer in. Zoals: in de punten finishen, voor het eerst dit seizoen? Stoffel: "Dit is in ieder geval onze beste kans. Boedapest is een zeer bochtig circuit, een beetje als Monaco maar dan zonder muren. De motor speelt dus een minder belangrijke rol, het chassis een grotere." De vrije trainingen zullen het morgen bevestigen: de McLarens steevast in de top tien.

En dan hebben we het over Francorchamps. Eerst nog even vakantie voor de grote formule 1-familie, vanaf komende maandag -"ik ga met vrienden naar Montenegro", zegt Stoffel-, en dan eind augustus tijd voor de Belgische grand prix. Die voor een vol huis zal worden gereden, zo hebben ze vanuit Francorchamps gemeld. De Belgische grand prix uitverkocht: het is lang geleden. Heel lang geleden. Misschien wel 25 jaar. Wat er dan anders is? Stoffel en Max, natuurlijk. "Maar het is vooral het Max-effect hoor", zegt Stoffel meteen, heel bescheiden. Hij trekt veel meer toeschouwers aan dan ik. En dat is normaal. Je kunt onze situatie immers niet vergelijken. Max rijdt vooraan met de Red Bull, hij won vorig seizoen ook al een grand prix (Barcelona 2016, jb). Ik moet bij McLaren knokken voor een puntje." Klopt. Naar verluidt zakken over een paar weken niet minder dan ...50.000 Nederlanders af naar de Ardennen. © Bossuyt.

->19.20u *Ingenieur Mijn werkdag zit erop. Tijd om naar mijn hotel te rijden en haastig op te frissen: om 20u word ik ergens in de stad verwacht voor een diner van Honda. Gastheer is Yuseke Hasegawa. Inderdaad, de fel geplaagde baas van het F1-programma van Honda. De man die ieder koersweekend opnieuw in het oog van de storm komt te staan. En niet altijd een even goed figuur slaat op persconferenties, vaak zelfs niet wil antwoorden op vragen -maar dat dan wel beleefd zegt. "Maar dat is normaal", zegt hij me. "Ik ben geen teambaas, ik ben ook geen mediaspecialist. Ik ben gewoon maar een ingenieur..." Ook dat klopt. De heer Hasegawa bewijst het iets later als hij de micro neemt, en in het Engels een paar keer vastloopt. Welgemeend gelach alom...

Aan tafel zitten we met een Belgische en Franse collega, maar ook Silvia, persdame van McLaren, en een Portugese collega die al bijna zijn hele leven in de paddock heeft gesleten. Na de hoofdschotel en nog een glas wijn rollen de anekdotes over vroeger in alle richtingen uit. Verhalen van vroeger, die nooit de krant haalden wegens 'not done', maar daarom niet minder grappig. Zoals? Zoals die keer toen een nog piepjonge Mika Hakkinen in Engeland door de politie werd opgepakt omdat hij op volle snelheid de file naar het circuit voorbijstak. En dus niet tijdig op het circuit raakte voor de 'warm-up', een korte sessie die in het begin van de jaren negentig nog op zondagochtend werd georganiseerd -zonde voor het betalende publiek ter plaatse dat ze die ooit afschaften. Bij Lotus, voor wie Hakkinen toen reed, losten ze het vlotjes op. Teamgenoot Johnnie Herbert zou toen twee keer gereden hebben. Eerst een paar rondjes met zijn eigen auto, als Herbert, en daarna een paar rondjes ...als Hakkinen. Andere tijden, jawel.

->Vrijdag 28 juli ->11.30u *Zucht De eerste vrije training zit erop. Natuurlijk kijk ik eerst naar Stoffel. Achtste tijd. Puik. Alonso is sneller, een zucht. Een verwaarloosbaar zuchtje, eigenlijk: 0,018 seconden. Belangrijker is dat de McLarens zowat anderhalve seconde -en neen, dat is geen 'zuchtje'- trager zijn dan de Red Bull van Daniel Ricciardo. Die is immers de snelste. Hoopgevend is dat, voor Red Bull, dat een grondig gewijzigde auto heeft meegebracht naar Boedapest. "Als het dit weekend niets wordt, dan mogen we de rest van het seizoen afschrijven", zegt iemand in het kamp van Max Verstappen. Maar voorlopig dus nog niet: er is weer hoop... © Bossuyt.