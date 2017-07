Vettel pakt de pole in Hongarije, Vandoorne start vanaf achtste plaats

Door: redactie

29/07/17 - 15u04

© getty.

Sebastian Vettel mag morgen vanaf de pole starten tijdens de GP van Hongarije. De Duitser van Ferrari was op de mythische Hungaroring de snelste tijdens de kwalificaties, zijn ploegmaat Kimi Raikkonen begint als tweede. Mercedes-rijder Valtteri Bottas zette de derde tijd neer en Lewis Hamilton klokte als vierde af. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne haalde de derde kwalificatieronde en zette de negende tijd neer. Maar door een straf voor Hülkenberg mag de West-Vlaming zelfs als achtste starten.

Vettel, de huidige WK-leider, werkte zijn snelste ronde af in 1:16.276, een baanrecord op de Hungaroring, en was zo minder dan twee tienden van een seconde sneller dan zijn Finse ploegmaat Kimi Räikkönen (1:16.444). Diens landgenoot Valtteri Bottas (Mercedes) nestelde zich in 1:16.530 op de derde plaats in de kwalificaties en verwees zo zijn Britse ploegmakker en vicewereldkampioen Lewis Hamilton (1:16.707) naar de vierde stek.



Hamilton en Vettel zijn in een bitse strijd om de wereldtitel verwikkeld. De Duitser voert momenteel de lijst aan met 177 punten, eentje meer dan Hamilton. Voor Vettel was het tevens de 48e pole in zijn carrière.



Op het technisch veeleisende circuit in Mogyorod, in de buurt van de hoofdstad Boedapest, wist onze landgenoot Stoffel Vandoorne zijn McLaren-Honda voor de tweede keer op rij naar het laatste deel van de kwalificaties (Q3) te loodsen. De 25-jarige Kortrijkzaan klokte uiteindelijk in 1:17.894 op de negende plaats af, net iets trager dan zijn Spaanse ploegmakker Fernando Alonso (1:17.549). Vandoorne mag morgen echter als achtste starten, aangezien Nico Hülkenberg vijf plaatsen achteruit moet op de startgrid wegens een versnellingsbakwissel. De Duitser zette vandaag de zevende tijd neer.



De Grote Prijs van Hongarije wordt zondagnamiddag (14u) gereden. Vorig jaar was Lewis Hamilton de beste op de Hungaroring.



Q3 uitslag:

1. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:16.276



(gem.: 206,770 km/u)



2. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:16.444



3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:16.530



4. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:16.693



5. Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 1:16.797



6. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 1:16.818



7. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:17.468



8. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1:17.549



9. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Honda) 1:17.894



10. Carlos Sainz Jr (Spa/Toro Rosso-Renault) 1:18.311