Knappe zesde tijd voor Stoffel Vandoorne in laatste oefensessie in Hongarije

29/07/17 - 12u26

Stoffel Vandoorne heeft de zesde tijd neergezet tijdens de derde en laatste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Hongarije, de elfde manche in het WK Formule 1.

Op de Hungaroring in Mogyorod nabij Boedapest maakte de 25-jarige Kortrijkzaan achttien ronden vol in zijn McLaren-Honda. Hij noteerde daarbij een snelste tijd van 1:18.638. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, Vandoornes ploegmaat, tekende met 1:18.884 voor de negende chrono.



Gisteren eindigde Vandoorne tijdens de eerste twee vrije sessies respectievelijk als achtste (1:20.005) en tiende (1:19.909).



Vettel de snelste

De Duitse WK-leider Sebastian Vettel toonde zich in de derde oefenritten in zijn Ferrari de snelste. Hij bleef met 1:17.017 zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen (tweede op 0.475) voor. Valtteri Bottas (Mercedes), een andere Fin, tekende voor de derde chrono (op 0.897). Ook de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), vierde op 1.177, en de Brit Lewis Hamilton (Mercedes), vijfde op 1.417, bleven Vandoorne (op 1.621) voor.



Vanmiddag worden vanaf 14 uur de kwalificaties afgewerkt. De Grote Prijs start morgen om 14 uur.