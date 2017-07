Stoffel Vandoorne wordt tiende in tweede vrije oefenritten in Hongarije

XC

28/07/17 - 16u00 Bron: Belga

Stoffel Vandoorne. © photo news.

Stoffel Vandoorne heeft deze namiddag de tiende tijd neergezet tijdens de tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Hongarije, de elfde manche in het WK Formule 1. Daniel Ricciardo klokte andermaal de snelste tijd.

Op de Hungaroring legde de West-Vlaming achttien rondes af in zijn McLaren-Honda. Hij noteerde daarbij een toptijd van 1:19.909. Fernando Alonso, Vandoornes ploegmaat, tekende met 1:19.815 voor de achtste chrono.



In de eerste vrije oefensessie eerder op de dag had Vandoorne de achtste tijd neergezet (1:20.005) net achter zijn Spaanse teamgenoot (1:19.987).



De Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) toonde zich deze namiddag op de Hungaroring nabij Boedapest in de tweede sessie, net als eerder in de eerste sessie, de snelste. Met een tijd van 1:18.455 bleef Ricciardo de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), tweede op 0.183, en de Fin Valtteri Bottas (Mercedes), derde op 0.201, voor.



Deze voormiddag werd de eerste sessie even stilgelegd na een crash van de Italiaan Antonio Giovinazzi (Haas). Na de middag gebeurde hetzelfde nadat de Duitser Pascal Wehrlein (Sauber) van de baan ging en spectaculair in de bandenmuur belandde.



Morgen volgen de derde vrije oefenritten (11 uur) en de kwalificaties (14 uur). Zondagnamiddag om 14 uur wordt het startsein gegeven voor de Grote Prijs.