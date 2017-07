Teambaas Sauber: "We gaan door met Ferrari als onze motorleverancier"

XC

28/07/17 - 11u28 Bron: Belga

Sauber-piloot Pascal Wehrlein. © photo news.

De wagens van Sauber blijven racen met een motor van Ferrari. De Zwitserse Formule 1-ploeg maakte vandaag, in de marge van de Hongaarse GP, bekend dat de samenwerking met de Italiaanse autofabrikant is verlengd. Eerder was Honda nog in beeld om motoren aan Sauber te gaan leveren.