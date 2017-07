RACB zoekt opvolger Vandoorne

Joost Custers

24/07/17 - 16u13

Formule 4 waarmee laureaat gaat racen © RACB (Royal Automobile Club of Belgium) © Joost Custerrs.

Al tien seizoenen lang is het RACB National Team op zoek naar de meest talentvolle jonge Belgische rijders, om ze te helpen de internationale autosportladder te beklimmen. Deze filière gaf onder andere Stoffel Vandoorne de gelegenheid zich te ontplooien, maar ook Thierry Neuville komt uit deze school. Tijdens de volgende maanden organiseert het RACB National Team een nieuw Stuurwiel in de eenzitterij, om zo de volgende Belg te vinden die in de voetsporen van Stoffel Vandoorne zal treden.

Sinds enkele seizoenen kent de Belgische autosport op internationaal vlak een uitzonderlijk succes. In die mate zelfs dat ons land een vertegenwoordiger in de Formule 1 heeft, en ook een in het wereldkampioenschap rally. Zowel Stoffel Vandoorne als Thierry Neuville zijn rijders wiens talent door het RACB National Team werd ontdekt. "Toch willen we niet op onze lauweren rusten", stelt Geoffroy Theunis, general manager van het RACB National Team. "Integendeel zelfs. We willen van het enthousiasme rond de aanwezigheid van Stoffel Vandoorne in de F1 gebruik maken om een nieuw, jong en Belgisch talent te ontdekken. Daarom organiseren we tijdens de volgende maanden een eenzitter-Stuurwiel, om zo een nieuwe ruwe diamant te ontdekken die op de internationale circuits kan schitteren." Om te proberen in 2018 lid te worden van het RACB National Team moet een kandidaat over de Belgische nationaliteit beschikken en geboren zijn tussen 1 april 1999 en 1 april 2003. Ervaring in de autosport is niet noodzakelijk. Na afloop van deze selectie wordt de laureaat opgenomen in het RACB National Team en zal hij of zij dankzij de steun van Renault België-Luxemburg een heel seizoen in het Frans kampioenschap F4 kunnen afwerken. "Zo kan een jonge rijder voor maximum 30 euro in de voetstappen van Stoffel Vandoorne treden, want ook hij zette zijn eerste schreden richting Formule 1 in deze eenzitters", besluit Geoffroy Theunis.