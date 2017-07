'Leegloper' kostte WK-leider Vettel een podiumplaats op Silverstone

YP

Een langzaam leeglopende voorband kostte Sebastian Vettel zondag een podiumplaats in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Vijf dagen na de race op Silverstone kwam Pirelli, de bandenleverancier in de Formule 1, na allerlei onderzoeken met deze verklaring naar buiten.

Volgens de Italiaanse producent liep de linkervoorband van de Ferrari van Vettel in de slotfase van de race langzaam leeg. Na verloop van tijd zat er nog maar zo weinig lucht in de band, dat Vettel in de voorlaatste ronde van de baan schoot en naar de pits moest om nieuw rubber te halen.



De Duitse leider in de WK-stand verspeelde daarmee een zeker lijkende derde plek. Vettel viel terug naar de zevende plaats en zag daardoor zijn voorsprong in de strijd om de wereldtitel op Lewis Hamilton slinken tot één punt. De Brit zegevierde voor eigen publiek op Silverstone.



Kimi Räikkönen, de Finse teamgenoot van Vettel, kreeg op Silverstone ook te maken met een kapotte voorband. De oorzaak daarvan is volgens Pirelli nog steeds onduidelijk. Räikkönen zakte van plek twee naar drie.