Haas houdt ook volgend seizoen vast aan Grosjean en Magnussen

21/07/17 - 17u37 Bron: Belga

Kevin Magnussen (links) en Romain Grosjean. © getty.

De Fransman Romain Grosjean en de Deen Kevin Magnussen zitten ook volgend jaar in de Formule 1 achter het stuur van de bolides van Haas. Teambaas Gene Haas sprak in een interview op de website van de Formule 1 zijn vertrouwen uit in beide coureurs. "We gaan volgend jaar met dezelfde coureurs verder", zei Haas. "Dat staat al vast."