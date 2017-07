F1-zitje Vandoorne legt GP van België geen windeieren, al is er nog andere reden waarom er 250.000 (!) fans worden verwacht

Tim Engelen

21/07/17 - 10u34

© belga.

In Spa-Francorchamps kunnen ze zich opmaken voor een invasie. Voor het eerst sinds gloriejaren van Michael Schumacher is de GP van België immers volledig uitverkocht. Dat er met Stoffel Vandoorne een landgenoot deelneemt zit daar natuurlijk voor iets tussen, maar vooral ook de 'Max-mania' rond Red Bull-ijder Max Verstappen blijft bestaan.

André Maes, de directeur van de Belgische GP, zegt dat de verwachting is dat er meer dan 250.000 toeschouwers zullen afzakken naar ons land. Dat zou voor het eerst sinds 2001 het geval zijn. Maes vertelt aan Motorsport.com dat de afwezigheid van de GP van Duitsland en Stoffel Vandoorne van invloed zijn op de kaartverkoop, maar de grootste factor is toch 'Max-mania'. "Het Max Verstappen-effect blijft bestaan." Maar liefst 25.000 Nederlanders vertrekken naar de Belgische Ardennen voor de GP op 27 augustus.



Eerder maakte de grote groep Verstappen-fans al indruk in Oostenrijk toen er 12.000 landgenoten naar de race gingen. In België zullen dat er twee keer zoveel zijn.