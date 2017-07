"Ferrari en Mercedes willen geen motor leveren aan McLaren"

Tim Engelen

McLaren zit al drie seizoenen opgescheept met de matig presterende Honda-motor en zou van de Japanse krachtbron afwillen. Een overstap naar Ferrari en Mercedes zit er echter niet in, omdat zij geen motor willen leveren.

"We hebben een geweldig team. McLaren heeft in het verleden laten zien dat we races en kampioenschappen kunnen winnen, maar ik denk dat sommige teams het wel leuk vinden waar we ons nu bevinden", vertelt Zak Brown, directeur van McLaren, aan SkySports. "Ze zijn bang dat wij weer een gevaar worden."



Omdat Ferrari en Mercedes geen motor willen leveren, is op dit moment het enige alternatief voor de Honda een Renault-motor. Op dit moment rijden Red Bull, Toro Rosso en uiteraard Renault zelf met deze motor en de fabrikant zou er daarom niet op zitten te wachten aan nog een team te leveren. Dat zou problemen opleveren met de betrouwbaarheid.



"We kunnen het ons niet veroorloven om niet-concurrerend te zijn", vertelt Brown. "Dat is niet waar McLaren voor staat. Op dit moment kunnen we geen races winnen en daarom moeten er dingen gaan veranderen."