Bottas blijft vrijwel zeker langer bij Mercedes

YP

17/07/17 - 10u25 Bron: Belga

© getty.

De Fin Valtteri Bottas rijdt ook de komende seizoenen zo goed als zeker voor de Formule 1-stal van Mercedes. "De contractverlenging is slechts een formaliteit", liet teambaas Toto Wolff gisteren na de Grote Prijs van Groot-Brittannië weten. Bottas startte op het circuit van Silverstone vanaf de negende plek, maar finishte nog als tweede na teamgenoot Lewis Hamilton.

De gesprekken over een nieuw contract beginnen vermoedelijk na de Grote Prijs van Hongarije, over twee weken. Volgens Wolff is de insteek dan een contract voor meerdere jaren. "Het gaat niet alleen om 2018. We kijken verder vooruit, ook naar 2019 en 2020. We bespreken de mogelijkheden, maar ook de risico's."



Bottas is bezig aan zijn eerste jaar voor Mercedes. Hij werd in de winter aangetrokken als opvolger van de Duitser Nico Rosberg, die kort na het behalen van de wereldtitel afscheid nam. Bottas heeft inmiddels twee Grote Prijzen gewonnen en staat in het kampioenschap derde op 23 punten van leider Sebastian Vettel (Ferrari).