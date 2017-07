Onze F1-watcher ziet hoe McLaren goed geluimde Vandoorne te laat binnenriep voor bandenwissel en hoe hem dat een eerste punt kost

Door: Jo Bossuyt in Engeland

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Engeland zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met Stoffel Vandoorne. Die greep spijtig genoeg net naast de tiende plaats en zijn eerste WK-punt dit seizoen.

->Zondag 16 juli, 9u *Marseillaise Ik kom aan op het circuit en was eigenlijk vergeten dat er hier in Silverstone al vroeg gereden wordt. Op de achtergrond hoor ik de Marseillaise. Inderdaad, de zondagrace in GP3 is al achter de rug. Niet zo erg, er rijden geen landgenoten mee. Anderzijds: het Franse volkslied, dat kan maar één ding betekenen: Giuliano Alesi heeft eindelijk zijn eerste race gewonnen. Giuliano is de zoon van Jean Alesi, de ex-coureur van Ferrari en Benetton, in de jaren negentig. "Hij was zeer ontroerd", zal een collega me straks zeggen. "Hij heeft geweend bij het podium." Later, op de startgrid van de F1-race, ga ik vader Jean feliciteren. "Het doet deugd", zegt hij. Nog altijd een beetje ontroerd.

->9.30u *Shotten De eerste coureurs komen aan in de paddock. Dat zorgt altijd voor wat animo aan de ingang, want daar wachten supporters voor een selfie of handtekening. Het is deze keer niet anders. Vrouwlief en zoontje moeten dus wachten tot papa Felipe Massa op iedere aangereikte foto zijn krabbel heeft gezet. Felipinho is ongeduldig. Temeer omdat hij daarna ook nog eens op de foto moet met twee gezanten van de koninklijke wacht, die de aankomende coureurs begroeten. Felipinho wil immers zo snel mogelijk gaan shotten. De kleine Massa, je ziet hem nooit zonder voetbal in de paddock. Een echt Braziliaantje.

->10.45u *Disneyland? Ik verlaat de perszaal voor een wandel door de paddock. Er is commotie. Iedereen is aan het filmen met de smartphone. Een reusachtige robot die rondstapt, begeleid door een man die in een karretje zit en het tuig van plastic en metaal aanstuurt met een computer. De robot zingt en danst, hij spreekt. Vertelt over de vorige race in Oostenrijk, stapt op de mensen af om goeiedag te zeggen. De nieuwe eigenaars van Liberty Media willen het showgehalte van formule 1 verhogen. Maar of ze er daarom ook een soort Disneyland van moeten maken?

->11.30u *Jackie Tijd voor een hap. De race in Silverstone begint al om 13u, dat betekent dus ook vroeger eten. Op weg naar Red Bull -schijnt dat ze daar een bordje koude vis hebben bereid voor deze middag- zie ik Jackie Stewart. Ondertussen al 78 jaar. Maar nog altijd scherp en kwiek. Zeer actief. In tegenstelling tot zijn echtgenote Helen, ooit mooiste vrouw in de paddock, in de jaren zeventig. Lady Stewart zou immers aan alzheimer leiden. Nu moet je weten dat Jackie Stewart de eerste coureur was die echt geld ging verdienen met persoonlijke sponsoring. Zo was hij in de jaren zeventig al ambassadeur van Ford, toen motorenleverancier in formule 1. Ook al in de jaren zeventig werd hij al ambassadeur van Rolex, het exclusieve horlogemerk. Vandaag is hij het nog altijd.



En het is een job die Sir Jackie ter harte neemt. Naar het einde van de jaren negentig toe, toen hij samen met zijn zoon een eigen formule 1-team had, Stewart Grand Prix, had een Britse journalist eens een weddenschap met hem aangegaan. "Je zult nooit een grand prix winnen", zei mijn collega. Jackie ging de weddenschap aan. Inzet: als hij er wel eentje won, dan zou mijn collega een dag lang in de paddock en perszaal lopen in traditionele Schotse kleren -Stewart is Schots. Kwam 26 september 1999, derde en laatste seizoen van Stewart Grand Prix -Jackie verkocht het team daarna aan Jaguar. Johnny Herbert won de race op de Nürburgring. Veertig seconden nadat de wit-blauwe auto onder de vlag was geschoven, ging de GSM van mijn collega af. Stewart aan de lijn: "Ik zal je het adres van mijn kleermaker geven. Kun je volgende week meteen gaan om je kostuum te laten maken..." Natuurlijk kwam mijn collega zijn weddenschap na. Zo zijn journalisten. Maar journalisten zijn ook nieuwsgierig. Vroeg de man aan de kleermaker van Stewart, of hij misschien niet de een of andere anekdote over de legendarische coureur had, altijd leuk om eens te gebruiken in een verhaal. "Wel", zei de kleermaker. "De ene mouw van zijn hemden is altijd korter dan de andere." Mijn collega's dacht dat hij een primeur had. "Wat? Heeft hij vroeger dan al die wereldtitels gewonnen met een arm die korter was dan de andere?" De kleermaker, dan weer: "Neen. Zijn horloge moet altijd goed zichtbaar zijn...."



Jackie Stewart, ambassadeur van Rolex. En ondertussen ook van Heineken, het Nederlandse biermerk dat vorig jaar besliste om een paar tientallen miljoenen in formule 1 te investeren. Natuurlijk pakt Jackie er een heel klein percentje van mee. En gaat hij maar wat graag op de foto met gasten en supporters. Want iedere foto, het is opnieuw een afbeelding waar de naam van de brouwer op staat...

->11.50u *Zes wielen Frank Williams is nog eens in de paddock, en dat gebeurt niet vaak meer. Sir Frank, die de teugels van het gelijknamige team aan zijn dochter Claire heeft overgelaten, is immers al 75. En behoorlijk verzwakt door al die jaren in de rolstoel -verlamd na een auto-ongeval in 1986. Maar vandaag is een speciale dag: de 40e verjaardag van zijn team. Dat wordt gevierd met oude machines die uit het museum zijn gehaald en hier een paar rondjes draaien. Interessant, want Williams heeft ook zijn zeswieler meegebracht. Een experimentele auto die in 1981 werd gebouwd maar nooit in een grand prix uitkwam. Leuk. Ik zag het ding nooit eerder rijden. Na de Williams-show is het tijd voor de rijdersparade. Hier in Engeland doen ze dat in stijl. Duwen ze de coureurs niet op een grote vrachtwagen om het circuit rond te rijden, terwijl de heren met elkaar staan te kletsen of ongeïnteresseerd op hun smartphone tokkelen. Hier zit iedere coureur alleen -naast een bestuuder- in een old timer. Stoffel ziet er goed geluimd uit en neemt zijn tijd om naar het publiek te wuiven. Zoals het hoort, heren coureurs...

->12.25 *Het spel begint Tijd om naar de garage van McLaren te wandelen. Een gewoonte die ik heb, op zondag. Eens zien of alles daar normaal verloopt, in de garage van McLaren. Of er geen hectisch gedoe is met alweer een kapot onderdeel, of zo. Neen dus. Alles zit snor. Stoffel zit al klaar in de auto om precies een halfuur voor de start van de race losgelaten te worden.

Van daar gaat het naar de startgrid. Gezellige drukte, daar. Leuke banners in de tribune, zoals een bericht voor Vettel, 'no bumping', vrij vertaald: Hamilton deze keer geen oplawaai verkopen, aub.

Als Stoffel zijn auto op de 8e startpositie geparkeerd heeft, volgt er nog een laatste interviewtje, nu voor de Franse televisie. Voorts zie ik veel bekend volk. Acteur Woody Harrelson, zijn collega Owen Wilson (Starsky&Hutch), maar ook voormalige wereldkampioen boksen Frank Bruno, overigens een zeer hoffelijke man, zo blijkt. Owen Wilson. Frank Bruno.

Dan, ook klassiek, het volkslied. Ik zie hoe Lewis Hamilton zijn hoofdtelefoon op houdt. Geleerd van Jackie Stewart? Heet merk van de hoofdtelefoon is inderdaad sponsor van het Mercedes-team.