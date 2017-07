Door: redactie

16/07/17 - 15u29

Stoffel Vandoorne. © ap.

GP Groot-Brittannië Stoffel Vandoorne is net buiten de punten geëindigd in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Onze landgenoot finishte op het circuit van Silverstone als elfde, zijn beste resultaat van het seizoen. De overwinning ging naar thuisrijder Lewis Hamilton, die voor de vijfde keer triomfeerde voor eigen volk. Hamilton nadert in de WK-stand tot op één punt van leider Sebastian Vettel. De Ferrari-piloot eindigde, mede door een lekke band in slotfase, pas als zevende.