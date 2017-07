Vandoorne eindigt net buiten de punten op Silverstone, Hamilton triomfeert en nadert fors op Vettel

Door: redactie

16/07/17 - 15u29

© getty.

GP Groot-Brittannië Stoffel Vandoorne is net buiten de punten geëindigd in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Onze landgenoot finishte op het circuit van Silverstone als elfde, zijn beste resultaat van het seizoen. De overwinning ging naar thuisrijder Lewis Hamilton, die voor de vijfde keer triomfeerde voor eigen volk. Hamilton nadert in de WK-stand tot op één punt van leider Sebastian Vettel. De Ferrari-piloot eindigde, mede door een lekke band in slotfase, pas als zevende.

© reuters. Lewis Hamilton vertrok op het circuit van Silverstone vanuit polepositie en reed van start tot finish aan de leiding. De 32-jarige Brit bleef de Finnen Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen voor.



Vandoorne reed de eerste helft van de race virtueel in de punten, maar zakte nadien weg en moest tevreden zijn met de elfde plaats. De 25-jarige West-Vlaming verbeterde op die manier wel zijn beste seizoensprestatie, een twaalfde plek in Azerbeidzjan en Oostenrijk. Vandoorne heeft dit seizoen dus nog altijd geen punten gepakt, iets waar hij vorig jaar bij zijn F1-debuut wel in slaagde toen hij in de GP van Bahrein inviel voor de geblesseerde Fernando Alonso en meteen één punt (tiende plaats) veroverde.



Op 30 juli staat de volgende GP op de agenda op de Hongaarse Hungaroring. Lees ook Onze F1-watcher in zog van Vandoorne: "Dit hadden we nodig na veel tegenvallers"

Vandoorne start knap als achtste, Hamilton pakt pole op Silverstone Stoffel Vandoorne net niet in de punten. © ap.