Onze F1-watcher in zog van Vandoorne: "Dit hadden we nodig na veel tegenvallers"

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt in Silverstone zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

Zaterdag 15 juli, 8.45u: Spannen De Nederlandse collega's doen het al een paar weken maar wat graag. Goed gemeend, trouwens. Plagerig. Ze komen me af en toe eens jennen over Stoffel. Omdat het bij McLaren maar niet wil loskomen voor onze landgenoot. Maar nu is er ook een collega van boven onze noordergrens die serieus doet: "Ik heb opgevangen dat ze zich bij McLaren ook vragen beginnen stellen over Stoffel... Het zou wel eens kunnen gaan spannen als hij zich niet hervat."



Het illustreert hoe formule 1 werkt. Anderhalf jaar geleden (Bahrein 2016..) werd Stoffel nog uitgeroepen tot grote revelatie, vandaag hoor je links en rechts twijfel. Veel zogenaamde 'waarnemers' die op die kar te springen. Blindelings. Zonder verder dan de bovenlaag te kijken. Zonder rekening te houden met de aanhoudende aamborstigheid van die Honda-motor. Zonder te blijven stilstaan bij de uitstekende en zeer consistente tijden die Vandoorne vorige week in Oostenrijk draaide, in de vrije trainingen. Altijd in de buurt van Alonso, af en toe zelfs sneller. En hoe dat bewees dat hij de McLaren stilaan perfect gaat beheersen. Ik moet terugdenken aan wat Stoffel gisteren nog zei, tijdens dat interview waarover ik het in mijn dagboek al had: "Ach ja, als ik morgen win, wat ik met de McLaren uiteraard niet zal doen, dan ben ik plots weer een topper. Zo werkt het in formule 1." Stoffel beseft het niet, maar hij orakelt. Zie later vandaag. Lees ook Vandoorne start morgen knap als achtste, Hamilton pakt pole op Silverstone

11u: Sneller De laatste vrije training zit erop. Vandoorne bevestigt wat we gisteren al zagen: een goed ritme. De West-Vlaming zet de tiende tijd neer en is sneller dan Alonso, die volgt op een zucht. Goed zo. © De Coster.

12u: Voorarmen David Saelens heeft deze ochtend alweer twaalf rondjes gereden. Onder andere met de producer van de Mission Impossible-films, "maar ik ben zijn naam vergeten", zegt hij terwijl we aanschuiven voor een slaatje bij Mercedes -beste keuken in de paddock, trouwens. En morgen zou het kunnen dat hij topacteur Woody Harrelson moet meenemen, de onhandige en domme Woody uit de tv-reeks Cheers die later furore ging maken in filmwereld, onder andere in 'No country for old men' of 'The hunger games'. Dat wordt in de paddock toch gefluisterd, maar David weet voorlopig nog niets. Wat hij wel weet is dat hij na die zere nek nu ook wat pijn heeft in de voorarmen. "Hoewel ik heel fit ben, want veel ga fietsen en joggen. Het onderstreept hoezeer je specifieke training nodig hebt om formule 1 te rijden." © De Coster.

12u30: Dankbaar Ik ben op weg naar de perszaal en zie Billy Monger. De 17-jarige Brit die drie maand geleden beide benen verloor in een verschrikkelijke crash op het circuit van Donington, in een F4-race. "Het gaat goed met me", zegt hij opgewekt. "Ik heb onlangs met een aangepaste VW Fun Cup gereden, en dat viel mee. Volgend jaar wil ik de 25 Uren Fun Cup rijden (een race in Francorchamps, jb), en mijn grote droom is om ooit de 24 Uren van Le Mans te doen." Maar een andere droom heeft hij dit weekend al verwezenlijkt. "Lewis Hamilton is altijd mijn grote idool geweest, en hij heeft me uitgenodigd om het weekend hier door te brengen met hem, in het Mercedes-team. Een fantastische ervaring."



Over de crash herinnert hij zich vooral hoe zijn zus (rechts op de achtergrond op de foto, jb) hem de hele tijd bleef steunen. "Dankzij haar ben ik nog in leven. Ik zat een uur vast in de auto, zo lang duurde het vooraleer ze me eruit kregen. Ik verloor veel bloed, voelde me verzwakken. Maar mijn zus hield mijn hand de hele tijd vast, bleef me moed inspreken. Zonder haar had ik me ongetwijfeld laten wegglijden." Ook de autosportwereld is Monger heel dankbaar. "Al die operaties en de verzorging, nodig om me op te lappen, hadden we nooit met de gewone verzekering kunnen betalen. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van de grote autosportfamilie, die geld in een fonds stortte." Zo zou onder andere Max Verstappen 15 000 pond gestort hebben. Monger, die blijft verrassen met de levensvreugde die hij uitstraalt: "Ik zal al die mensen eeuwig dankbaar zijn." © De Coster.

14u15: Yes! Eindelijk. Stoffel Vandoorne is doorgestoten naar de beslissende sessie van de kwalificaties, de zogenaamde 'Q3'. En zette daarin de 9e tijd neer. Omdat Bottas een gridstraf krijgt mag Stoffel morgen zelfs vanop de 8e plaats starten. Maar vooral: onze landgenoot was de hele dag duidelijk sneller dan teamgenoot Alonso, deze ochtend ook al in de laatste vrije training. Was het verschil toen heel klein, dan groeide het in de tweede kwalificatiesessie tot een halve seconde. Alessandro, de man die zich over de administratieve en praktische kant van Stoffels carrière ontfermt, is opgelucht. "Dit hadden we eens nodig, na veel tegenvallers." Maar Stoffel blijft opvallend rustig bij de grote aandacht van de televisiestations. Die de West-Vlaming maar blijven bezighouden. David Coulthard (zie elders op onze site) doet zelfs een beetje lyrisch over de prestatie van Stoffel, die maar niet uit de greep van de buitenlandse journalisten raakte. Ik stap dus naar de motorhome van McLaren en zie daar wat een Spaanse collega me al toefluisterde: Fernando Alonso is 'not amused'. Terwijl Stoffel nog zijn verhaal aan het doen is voor de micro van de televisie, zit de tweevoudige wereldkampioen er starend op zijn smartphone bij, tegenover zijn manager. Stilletjes. © De Coster.

15u40: "Neen" Tijd voor 'Meet the team', de persconferentie van McLaren. Fernando Alonso, in tegenstelling tot Stoffel al uitgeschakeld na sessie 2, heeft al weer wat luim. En zoekt geen excuses. "Heeft het verkeer je gehinderd in je laatste snelle ronde", wil een Spaanse collega weten. Alonso, kort: "Neen. Geen enkel probleem gehad." Met andere woorden: Stoffel was vandaag gewoon beter. Goed zo. © De Coster.

16u30: Papier Stoffel wordt na de persconferentie van McLaren nog eens voor de camera voor onze collega Gaetan Vigneron gehaald, het F1-gezicht van de Franstalige zender RTBF. Die vraagt: "Krijgen we dit weekend de ommekeer?" Stoffel: "Het is niet alleen dit weekend. Sinds een tweetal races blijven we stappen vooruitzetten. Je kunt dat niet altijd op papier zien, in de tijden dus, maar ik voel het wel. Vandaag konden we dat doortrekken naar de kwalificaties. Maar in Oostenrijk waren Fernando en ik ook al aan elkaar gewaagd."



Als alles ingeblikt is, kletsen we nog wat na. Natuurlijk beseft Stoffel dat het morgen moeilijk wordt: "Ik vertrek in de punten, maar het verschil met de top blijft ontzettend groot. Kijk naar de cijfers: ik rijd hier bijna het rondjes van mijn leven, pers alles uit de auto, en zit nog op 2,8 seconden van de pole position (de Mercedes van Hamilton, jb)." En dat is inderdaad een eeuwigheid, in formule 1. Ik vraag Stoffel of er ook hier lange rechte stukken zijn waarop de anderen hem met hun krachtiger motor makkelijk voorbij kunnen. Hij lacht even. "Eigenlijk kunnen ze me overal voorbij..." En of het morgen moeilijk wordt, in de race. © De Coster.