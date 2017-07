David Coulthard: "Eindelijk de echte Stoffel gezien"

Jo Bossuyt in Silverstone

15/07/17 - 16u05

© getty.

David Coulthard, ex-McLarencoureur en nu actief als tv-consultant voor Channel 4, was zeer lovend over de prestatie van Stoffel Vandoorne in de kwalificaties voor de Britse grand prix, waarin de West-Vlaming morgen vanop de achtste plaats start. "Splendid", hoorden we hem tegen zijn publiek zeggen.



Na afloop vroegen we hem om een uitgebreider reactie. Coulthard: "Ik ben in de wolken, echt. Zeer blij. Voor Stoffel natuurlijk, maar ook een beetje voor mezelf. Ik kon immers maar niet begrijpen waarom hij het dit seizoen tot nu toe zo moeilijk had om de prestaties van Alonso te evenaren. Maar de jongste weken hebben we eindelijk de echte Vandoorne gezien."



Coulthard heeft het inderdaad niet over "vandaag", maar over de "jongste weken". Hoezo? Coulthard: "In Bakoe en vooral Oostenrijk was hij ook al zeer goed bezig in de trainingen, maar om de een of andere reden kwam dat er niet meer uit in de kwalificaties. Hier hebben we het wel gezien. In de vrije trainingen waren Vandoorne en Alonso al aan elkaar gewaagd. Ik voelde dat het erin zat, dat hij Alonso aankon en de beslissende kwalificatiesessie kon halen." Waarna de ondertussen 46-jarige Schot al vooruit kijkt. "Stoffel bevestigde vandaag al het goeds dat we al van hem wisten uit de opstapklassen, waarin hij vaak ongenaakbaar was. Zeker weten: Stoffel toonde vandaag wat ik al lang vermoedde, of liever 'wist': dat hij de toekomst van formule 1 is..."

