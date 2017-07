Vandoorne start morgen knap als achtste, Hamilton pakt pole op Silverstone

Jo Bossuyt

15/07/17 - 14u37

Stoffel Vandoorne. © getty.

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft op het circuit van Silverstone de pole verzilverd. De Brit toonde zich in de kwalificaties van de GP van Groot-Brittannië sneller dan Ferrari-ploegmaats Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) stootte knap door naar de derde kwalificatiefase. Onze landgenoot tekende uiteindelijk voor de negende tijd, maar start morgen op de achtste plek door de gridstraf van Valtteri Bottas.

Voor het eerst dit seizoen heeft Stoffel Vandoorne de zogenaamde 'Q3' gehaald, de beslissende sessie van de kwalificaties. De West-Vlaming zat van bij het begin van een door regen geplaagde kwalificatie in een goed ritme. Op intermediate-banden, voor een natte piste, zette hij de achtste tijd neer. In de tweede sessie redde hij het net met een tiende tijd, de laatste plaats die doorgaat naar de beslissende sessie. Maar Vandoorne was vooral een halve seconde sneller dan teamgenoot Alonso, die buiten de top 10 viel en dus mocht uitstappen.



In de beslissende derde sessie verbaasde Vandoorne opnieuw door zijn McLaren op de 9de plaats te zetten, wat weinig waarnemers mogelijk achtten. Door de gridstraf van Bottas, die 5 plaatsen achteruit moet, start onze landgenoot morgen dus vanop de achtste plaats. Of hoe het seizoen voor Vandoorne eindelijk naar de goede kant lijkt te kantelen.